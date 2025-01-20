Bitcoin God 价格 (GOD)
今天 Bitcoin God (GOD) 的实时价格为 1.27 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin God 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 504.04 USD
- Bitcoin God 当天价格变化为 -1.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.014032227243676。
在过去30天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2992909940。
在过去60天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4551885740。
在过去90天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9892978035422076。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.014032227243676
|-1.09%
|30天
|$ -0.2992909940
|-23.56%
|60天
|$ -0.4551885740
|-35.84%
|90天
|$ -0.9892978035422076
|-43.78%
Bitcoin God 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
-1.09%
+2.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitcoin God is a borderless non-profit peer-to-peer organization. Our vision is to leverage a decentralized platform to solve the many problems created by existing centralized system. Bitcoin God as a blockchain based network will enable tracking of each ledger transaction in a transparent and clear fashion. The token holders of Bitcoin God can pinpoint whoever they are trying to help via our peer-to-peer blockchain accurately.
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|1 GOD 兑换 AUD
A$2.032
|1 GOD 兑换 GBP
￡1.0287
|1 GOD 兑换 EUR
€1.2192
|1 GOD 兑换 USD
$1.27
|1 GOD 兑换 MYR
RM5.7023
|1 GOD 兑换 TRY
₺45.1993
|1 GOD 兑换 JPY
¥198.12
|1 GOD 兑换 RUB
₽129.6035
|1 GOD 兑换 INR
₹109.8931
|1 GOD 兑换 IDR
Rp20,819.6688
|1 GOD 兑换 PHP
₱74.2823
|1 GOD 兑换 EGP
￡E.63.9699
|1 GOD 兑换 BRL
R$7.7216
|1 GOD 兑换 CAD
C$1.8288
|1 GOD 兑换 BDT
৳154.2923
|1 GOD 兑换 NGN
₦1,975.104
|1 GOD 兑换 UAH
₴53.467
|1 GOD 兑换 VES
Bs68.58
|1 GOD 兑换 PKR
Rs353.8474
|1 GOD 兑换 KZT
₸673.735
|1 GOD 兑换 THB
฿43.5864
|1 GOD 兑换 TWD
NT$41.6179
|1 GOD 兑换 CHF
Fr1.1557
|1 GOD 兑换 HKD
HK$9.8806
|1 GOD 兑换 MAD
.د.م12.7508