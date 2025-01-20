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Bitcoin God 价格 (GOD)

USD

Bitcoin God (GOD) 实时价格图表

$1.27
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-1.10%(1D)

今天 Bitcoin God (GOD) 的价格

今天 Bitcoin God (GOD) 的实时价格为 1.27 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin God 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 504.04 USD
- Bitcoin God 当天价格变化为 -1.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bitcoin God (GOD) 价格表现 USD

今天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.014032227243676
在过去30天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2992909940
在过去60天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4551885740
在过去90天内，Bitcoin God 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9892978035422076

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.014032227243676-1.09%
30天$ -0.2992909940-23.56%
60天$ -0.4551885740-35.84%
90天$ -0.9892978035422076-43.78%

Bitcoin God (GOD) 价格分析

Bitcoin God 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 66.76
$ 66.76$ 66.76

+0.13%

-1.09%

+2.91%

Bitcoin God (GOD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 504.04
$ 504.04$ 504.04

0.00
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什么是Bitcoin God (GOD)

Bitcoin God is a borderless non-profit peer-to-peer organization. Our vision is to leverage a decentralized platform to solve the many problems created by existing centralized system. Bitcoin God as a blockchain based network will enable tracking of each ledger transaction in a transparent and clear fashion. The token holders of Bitcoin God can pinpoint whoever they are trying to help via our peer-to-peer blockchain accurately.

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Bitcoin God (GOD) 资源

官网

大家还在问：关于 Bitcoin God (GOD) 的其他问题

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GOD 兑换为当地货币

1 GOD 兑换 AUD
A$2.032
1 GOD 兑换 GBP
1.0287
1 GOD 兑换 EUR
1.2192
1 GOD 兑换 USD
$1.27
1 GOD 兑换 MYR
RM5.7023
1 GOD 兑换 TRY
45.1993
1 GOD 兑换 JPY
¥198.12
1 GOD 兑换 RUB
129.6035
1 GOD 兑换 INR
109.8931
1 GOD 兑换 IDR
Rp20,819.6688
1 GOD 兑换 PHP
74.2823
1 GOD 兑换 EGP
￡E.63.9699
1 GOD 兑换 BRL
R$7.7216
1 GOD 兑换 CAD
C$1.8288
1 GOD 兑换 BDT
154.2923
1 GOD 兑换 NGN
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1 GOD 兑换 PKR
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1 GOD 兑换 KZT
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1 GOD 兑换 TWD
NT$41.6179
1 GOD 兑换 CHF
Fr1.1557
1 GOD 兑换 HKD
HK$9.8806
1 GOD 兑换 MAD
.د.م12.7508