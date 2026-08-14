Bitcoin Cats 今日价格

Bitcoin Cats (1CAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 1CAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 1CAT。

Bitcoin Cats 目前市值在 $ 294,261 排名第 #-，流通供应量为 5.00B 1CAT。过去 24 小时内，1CAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01262418，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，1CAT 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -0.17%。过去一天，总交易量达到 --。

Bitcoin Cats（1CAT）市场信息

市值 $ 294.26K$ 294.26K $ 294.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 294.26K$ 294.26K $ 294.26K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Bitcoin Cats 的当前市值为 $ 294.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。1CAT 的流通量为 5.00B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 294.26K。