BITCOIN CASH ON BASE 今日价格

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) 今日实时价格为 $ 0.00476297，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 BCHB 兑 USD 的汇率为 $ 0.00476297 每 BCHB。

BITCOIN CASH ON BASE 目前市值在 $ 75,766 排名第 #-，流通供应量为 15.91M BCHB。过去 24 小时内，BCHB 的交易价格在 $ 0.00470067（低点）和 $ 0.00479266（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04203677，而历史最低价为 $ 0.00400165。

短期表现方面，BCHB 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +5.65%。过去一天，总交易量达到 $ 29.62。

BITCOIN CASH ON BASE（BCHB）市场信息

市值 $ 75.77K$ 75.77K $ 75.77K 成交量（24H） $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 完全稀释市值 $ 75.77K$ 75.77K $ 75.77K 流通量 15.91M 15.91M 15.91M 总供应量 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

BITCOIN CASH ON BASE 的当前市值为 $ 75.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.62。BCHB 的流通量为 15.91M，总供应量是 15907306.364911238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.77K。