Bitcoin Cash II 今日价格

Bitcoin Cash II (BCH2) 今日实时价格为 $ 0.01459119，过去 24 小时内变化了 8.28%。当前 BCH2 兑 USD 的汇率为 $ 0.01459119 每 BCH2。

Bitcoin Cash II 目前市值在 $ 55,845 排名第 #-，流通供应量为 3.83M BCH2。过去 24 小时内，BCH2 的交易价格在 $ 0.01342576（低点）和 $ 0.01848774（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09942，而历史最低价为 $ 0.0098941。

短期表现方面，BCH2 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +24.20%。过去一天，总交易量达到 $ 9.68K。

Bitcoin Cash II（BCH2）市场信息

市值 $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K 成交量（24H） $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K 完全稀释市值 $ 306.42K$ 306.42K $ 306.42K 流通量 3.83M 3.83M 3.83M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Cash II 的当前市值为 $ 55.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.68K。BCH2 的流通量为 3.83M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 306.42K。