Bitcoin Bob 当前实时价格为 0 USD。跟踪 ₿O₿ 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ₿O₿ 价格趋势。Bitcoin Bob 当前实时价格为 0 USD。跟踪 ₿O₿ 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ₿O₿ 价格趋势。

更多关于 ₿O₿

₿O₿ 价格信息

₿O₿ 币种官网

₿O₿ 代币经济

₿O₿ 价格预测

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Bitcoin Bob 图标

Bitcoin Bob 价格 (₿O₿)

未上架

1 ₿O₿ 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00046147
$0.00046147$0.00046147
0.00%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:20:05 (UTC+8)

Bitcoin Bob（₿O₿）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03776657
$ 0.03776657$ 0.03776657

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.07%

-4.07%

Bitcoin Bob（₿O₿）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，₿O₿ 的交易价格在 $ 0$ 0 之间波动，市场活跃度显著。₿O₿ 的历史最高价为 $ 0.03776657，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，₿O₿ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -4.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitcoin Bob（₿O₿）市场信息

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

--
----

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Bob 的当前市值为 $ 9.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。₿O₿ 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.69K

Bitcoin Bob（₿O₿）价格历史 USD

今天内，Bitcoin Bob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Bitcoin Bob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Bitcoin Bob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Bitcoin Bob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0-15.12%
60天$ 0-65.66%
90天$ 0--

什么是Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Bitcoin Bob (₿O₿) 资源

官网

Bitcoin Bob 价格预测 (USD)

Bitcoin Bob（₿O₿）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Bitcoin Bob（₿O₿）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Bitcoin Bob 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Bitcoin Bob 价格预测

₿O₿ 兑换为当地货币

Bitcoin Bob（₿O₿）代币经济

了解 Bitcoin Bob（₿O₿）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ₿O₿ 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Bitcoin Bob (₿O₿) 的其他问题

Bitcoin Bob（₿O₿）今日价格是多少？
₿O₿ 实时价格为 0 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ₿O₿ 兑 USD 的价格是多少？
当前 ₿O₿ 兑 USD 的价格为 $ 0。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Bitcoin Bob 的市值是多少？
₿O₿ 的市值为 $ 9.69K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
₿O₿ 的流通供应量是多少？
₿O₿ 的流通供应量为 21.00M USD
₿O₿ 的历史最高价（ATH）是多少？
₿O₿ 的历史最高价是 0.03776657 USD
₿O₿ 的历史最低价（ATL）是多少？
₿O₿ 的历史最低价是 0 USD
₿O₿ 的交易量是多少？
₿O₿ 的 24 小时实时交易量为 -- USD
₿O₿ 今年会涨吗？
₿O₿ 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ₿O₿ 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:20:05 (UTC+8)

Bitcoin Bob（₿O₿）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$115,144.41
$115,144.41$115,144.41

+1.27%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,217.35
$4,217.35$4,217.35

+3.48%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03404
$0.03404$0.03404

-14.68%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$6.3313
$6.3313$6.3313

+1.45%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.22
$204.22$204.22

+2.33%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,217.35
$4,217.35$4,217.35

+3.48%

比特币 图标

比特币

BTC

$115,144.41
$115,144.41$115,144.41

+1.27%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.22
$204.22$204.22

+2.33%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6463
$2.6463$2.6463

+0.21%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20800
$0.20800$0.20800

+2.43%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 图标

Semantic Layer

42

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0130
$0.0130$0.0130

-78.33%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010383
$0.010383$0.010383

-10.63%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014000
$0.000000000000000000014000$0.000000000000000000014000

+1,764.18%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000011
$0.000000000000011$0.000000000000011

+120.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004056
$0.0004056$0.0004056

+103.51%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0605
$0.0605$0.0605

+68.05%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003370
$0.0003370$0.0003370

+50.31%