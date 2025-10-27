Bitcoin Bob（₿O₿）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.07% 漲跌幅（7D） -4.07%

Bitcoin Bob（₿O₿）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，₿O₿ 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。₿O₿ 的历史最高价为 $ 0.03776657，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，₿O₿ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -4.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitcoin Bob（₿O₿）市场信息

市值 $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Bob 的当前市值为 $ 9.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。₿O₿ 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.69K。