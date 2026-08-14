Bitcoin Bank 今日价格

Bitcoin Bank (BTCBANK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.40%。当前 BTCBANK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BTCBANK。

Bitcoin Bank 目前市值在 $ 11,897.9 排名第 #-，流通供应量为 999.91M BTCBANK。过去 24 小时内，BTCBANK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BTCBANK 在过去一小时内波动了 +1.19%，过去7 天内波动了 -18.29%。过去一天，总交易量达到 --。

Bitcoin Bank（BTCBANK）市场信息

市值 $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,907,944.313247 999,907,944.313247 999,907,944.313247

Bitcoin Bank 的当前市值为 $ 11.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BTCBANK 的流通量为 999.91M，总供应量是 999907944.313247，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.90K。