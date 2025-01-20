Bitcoin Atom 价格 (BCA)
今天 Bitcoin Atom (BCA) 的实时价格为 0.04454157 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin Atom 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 187.44 USD
- Bitcoin Atom 当天价格变化为 +1.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00073242。
在过去30天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009189014。
在过去60天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046182080。
在过去90天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010818822690480606。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00073242
|+1.67%
|30天
|$ +0.0009189014
|+2.06%
|60天
|$ +0.0046182080
|+10.37%
|90天
|$ +0.010818822690480606
|+32.08%
Bitcoin Atom 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+1.67%
+11.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitcoin Atom (BCA) brings a truly decentralized way of digital asset exchange – with on-chain atomic swaps on board. By using built-in hash time-locked contracts (HTLCs) and its own HTLC API, Bitcoin Atom attempts to disrupt the way we exchange cryptocurrencies today, giving independence from intermediaries and any centralized entities.
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|1 BCA 兑换 AUD
A$0.0717119277
|1 BCA 兑换 GBP
￡0.0365240874
|1 BCA 兑换 EUR
€0.0432053229
|1 BCA 兑换 USD
$0.04454157
|1 BCA 兑换 MYR
RM0.200437065
|1 BCA 兑换 TRY
₺1.5781078251
|1 BCA 兑换 JPY
¥6.9605111439
|1 BCA 兑换 RUB
₽4.5637292622
|1 BCA 兑换 INR
₹3.8564091306
|1 BCA 兑换 IDR
Rp730.1895553008
|1 BCA 兑换 PHP
₱2.6079089235
|1 BCA 兑换 EGP
￡E.2.2368776454
|1 BCA 兑换 BRL
R$0.271703577
|1 BCA 兑换 CAD
C$0.0641398608
|1 BCA 兑换 BDT
৳5.411800755
|1 BCA 兑换 NGN
₦69.3792856791
|1 BCA 兑换 UAH
₴1.8756455127
|1 BCA 兑换 VES
Bs2.40524478
|1 BCA 兑换 PKR
Rs12.4172988846
|1 BCA 兑换 KZT
₸23.6417745246
|1 BCA 兑换 THB
฿1.5380204121
|1 BCA 兑换 TWD
NT$1.4649722373
|1 BCA 兑换 CHF
Fr0.0405328287
|1 BCA 兑换 HKD
HK$0.3465334146
|1 BCA 兑换 MAD
.د.م0.4471973628