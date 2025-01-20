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Bitcoin Atom 价格 (BCA)

USD

Bitcoin Atom (BCA) 实时价格图表

$0.04454157
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+1.60%(1D)

今天 Bitcoin Atom (BCA) 的价格

今天 Bitcoin Atom (BCA) 的实时价格为 0.04454157 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin Atom 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 187.44 USD
- Bitcoin Atom 当天价格变化为 +1.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bitcoin Atom (BCA) 价格表现 USD

今天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00073242
在过去30天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009189014
在过去60天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046182080
在过去90天内，Bitcoin Atom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010818822690480606

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00073242+1.67%
30天$ +0.0009189014+2.06%
60天$ +0.0046182080+10.37%
90天$ +0.010818822690480606+32.08%

Bitcoin Atom (BCA) 价格分析

Bitcoin Atom 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04354796
$ 0.04354796$ 0.04354796

$ 0.07494
$ 0.07494$ 0.07494

$ 350.34
$ 350.34$ 350.34

+0.06%

+1.67%

+11.43%

Bitcoin Atom (BCA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 187.44
$ 187.44$ 187.44

0.00
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什么是Bitcoin Atom (BCA)

Bitcoin Atom (BCA) brings a truly decentralized way of digital asset exchange – with on-chain atomic swaps on board. By using built-in hash time-locked contracts (HTLCs) and its own HTLC API, Bitcoin Atom attempts to disrupt the way we exchange cryptocurrencies today, giving independence from intermediaries and any centralized entities.

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Bitcoin Atom (BCA) 资源

官网

大家还在问：关于 Bitcoin Atom (BCA) 的其他问题

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BCA 兑换为当地货币

1 BCA 兑换 AUD
A$0.0717119277
1 BCA 兑换 GBP
0.0365240874
1 BCA 兑换 EUR
0.0432053229
1 BCA 兑换 USD
$0.04454157
1 BCA 兑换 MYR
RM0.200437065
1 BCA 兑换 TRY
1.5781078251
1 BCA 兑换 JPY
¥6.9605111439
1 BCA 兑换 RUB
4.5637292622
1 BCA 兑换 INR
3.8564091306
1 BCA 兑换 IDR
Rp730.1895553008
1 BCA 兑换 PHP
2.6079089235
1 BCA 兑换 EGP
￡E.2.2368776454
1 BCA 兑换 BRL
R$0.271703577
1 BCA 兑换 CAD
C$0.0641398608
1 BCA 兑换 BDT
5.411800755
1 BCA 兑换 NGN
69.3792856791
1 BCA 兑换 UAH
1.8756455127
1 BCA 兑换 VES
Bs2.40524478
1 BCA 兑换 PKR
Rs12.4172988846
1 BCA 兑换 KZT
23.6417745246
1 BCA 兑换 THB
฿1.5380204121
1 BCA 兑换 TWD
NT$1.4649722373
1 BCA 兑换 CHF
Fr0.0405328287
1 BCA 兑换 HKD
HK$0.3465334146
1 BCA 兑换 MAD
.د.م0.4471973628