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BITCOIN Act 价格 (BTCACT)

USD

BITCOIN Act (BTCACT) 实时价格图表

$0.02464892
$0.02464892$0.02464892
-6.60%(1D)

今天 BITCOIN Act (BTCACT) 的价格

今天 BITCOIN Act (BTCACT) 的实时价格为 0.0236184 USD。目前其市值为 $ 236.18K USD。BTCACT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BITCOIN Act 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.68K USD
- BITCOIN Act 当天价格变化为 -10.20%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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BITCOIN Act (BTCACT) 价格表现 USD

今天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026849967331112
在过去30天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0144782775
在过去60天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0026849967331112-10.20%
30天$ -0.0144782775-61.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

BITCOIN Act (BTCACT) 价格分析

BITCOIN Act 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02362488
$ 0.02362488$ 0.02362488

$ 0.02658977
$ 0.02658977$ 0.02658977

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

-5.59%

-10.20%

+2.20%

BITCOIN Act (BTCACT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 236.18K
$ 236.18K$ 236.18K

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

10.00M
10.00M 10.00M

什么是BITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

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BITCOIN Act (BTCACT) 资源

官网

大家还在问：关于 BITCOIN Act (BTCACT) 的其他问题

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BTCACT 兑换为当地货币

1 BTCACT 兑换 AUD
A$0.03778944
1 BTCACT 兑换 GBP
0.01889472
1 BTCACT 兑换 EUR
0.022673664
1 BTCACT 兑换 USD
$0.0236184
1 BTCACT 兑换 MYR
RM0.105810432
1 BTCACT 兑换 TRY
0.834201888
1 BTCACT 兑换 JPY
¥3.704073672
1 BTCACT 兑换 RUB
2.597787816
1 BTCACT 兑换 INR
2.025041616
1 BTCACT 兑换 IDR
Rp380.941882152
1 BTCACT 兑换 PHP
1.36750536
1 BTCACT 兑换 EGP
￡E.1.198869984
1 BTCACT 兑换 BRL
R$0.149740656
1 BTCACT 兑换 CAD
C$0.034010496
1 BTCACT 兑换 BDT
2.8223988
1 BTCACT 兑换 NGN
36.560810832
1 BTCACT 兑换 UAH
0.993389904
1 BTCACT 兑换 VES
Bs1.2045384
1 BTCACT 兑换 PKR
Rs6.57890532
1 BTCACT 兑换 KZT
12.398006712
1 BTCACT 兑换 THB
฿0.809402568
1 BTCACT 兑换 TWD
NT$0.776336808
1 BTCACT 兑换 CHF
Fr0.02125656
1 BTCACT 兑换 HKD
HK$0.183514968
1 BTCACT 兑换 MAD
.د.م0.23854584