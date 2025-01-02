BITCOIN Act 价格 (BTCACT)
今天 BITCOIN Act (BTCACT) 的实时价格为 0.0236184 USD。目前其市值为 $ 236.18K USD。BTCACT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BITCOIN Act 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.68K USD
- BITCOIN Act 当天价格变化为 -10.20%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026849967331112。
在过去30天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0144782775。
在过去60天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BITCOIN Act 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0026849967331112
|-10.20%
|30天
|$ -0.0144782775
|-61.30%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BITCOIN Act 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.59%
-10.20%
+2.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
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|1 BTCACT 兑换 AUD
A$0.03778944
|1 BTCACT 兑换 GBP
￡0.01889472
|1 BTCACT 兑换 EUR
€0.022673664
|1 BTCACT 兑换 USD
$0.0236184
|1 BTCACT 兑换 MYR
RM0.105810432
|1 BTCACT 兑换 TRY
₺0.834201888
|1 BTCACT 兑换 JPY
¥3.704073672
|1 BTCACT 兑换 RUB
₽2.597787816
|1 BTCACT 兑换 INR
₹2.025041616
|1 BTCACT 兑换 IDR
Rp380.941882152
|1 BTCACT 兑换 PHP
₱1.36750536
|1 BTCACT 兑换 EGP
￡E.1.198869984
|1 BTCACT 兑换 BRL
R$0.149740656
|1 BTCACT 兑换 CAD
C$0.034010496
|1 BTCACT 兑换 BDT
৳2.8223988
|1 BTCACT 兑换 NGN
₦36.560810832
|1 BTCACT 兑换 UAH
₴0.993389904
|1 BTCACT 兑换 VES
Bs1.2045384
|1 BTCACT 兑换 PKR
Rs6.57890532
|1 BTCACT 兑换 KZT
₸12.398006712
|1 BTCACT 兑换 THB
฿0.809402568
|1 BTCACT 兑换 TWD
NT$0.776336808
|1 BTCACT 兑换 CHF
Fr0.02125656
|1 BTCACT 兑换 HKD
HK$0.183514968
|1 BTCACT 兑换 MAD
.د.م0.23854584