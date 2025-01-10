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Bitci PEPE 价格 (BEPE)

USD

Bitci PEPE (BEPE) 实时价格图表

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$0.01359326$0.01359326
+2.30%(1D)

今天 Bitci PEPE (BEPE) 的价格

今天 Bitci PEPE (BEPE) 的实时价格为 0.01359326 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BEPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitci PEPE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 451.86K USD
- Bitci PEPE 当天价格变化为 +2.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bitci PEPE (BEPE) 价格表现 USD

今天内，Bitci PEPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030574
在过去30天内，Bitci PEPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005446506
在过去60天内，Bitci PEPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012771166
在过去90天内，Bitci PEPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002116459715817638

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030574+2.30%
30天$ -0.0005446506-4.00%
60天$ +0.0012771166+9.40%
90天$ +0.002116459715817638+18.44%

Bitci PEPE (BEPE) 价格分析

Bitci PEPE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01277207
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$ 0.01356059
$ 0.01356059$ 0.01356059

$ 0.01950302
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+1.72%

+2.30%

+8.52%

Bitci PEPE (BEPE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 451.86K
$ 451.86K$ 451.86K

0.00
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什么是Bitci PEPE (BEPE)

Bitci PEPE (BEPE) stands as a multi-chain meme token crafted on both the Solana and Bitcichain networks.

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Bitci PEPE (BEPE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bitci PEPE (BEPE) 的其他问题

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BEPE 兑换为当地货币

1 BEPE 兑换 AUD
A$0.0218851486
1 BEPE 兑换 GBP
0.0110105406
1 BEPE 兑换 EUR
0.0131854622
1 BEPE 兑换 USD
$0.01359326
1 BEPE 兑换 MYR
RM0.0610337374
1 BEPE 兑换 TRY
0.481201404
1 BEPE 兑换 JPY
¥2.148414743
1 BEPE 兑换 RUB
1.383114205
1 BEPE 兑换 INR
1.16902036
1 BEPE 兑换 IDR
Rp219.2460983378
1 BEPE 兑换 PHP
0.7946619796
1 BEPE 兑换 EGP
￡E.0.6872752256
1 BEPE 兑换 BRL
R$0.082239223
1 BEPE 兑换 CAD
C$0.0195742944
1 BEPE 兑换 BDT
1.6581058548
1 BEPE 兑换 NGN
21.0747184388
1 BEPE 兑换 UAH
0.5747230328
1 BEPE 兑换 VES
Bs0.72044278
1 BEPE 兑换 PKR
Rs3.7853151122
1 BEPE 兑换 KZT
7.173163302
1 BEPE 兑换 THB
฿0.4695112004
1 BEPE 兑换 TWD
NT$0.447897917
1 BEPE 兑换 CHF
Fr0.0123698666
1 BEPE 兑换 HKD
HK$0.1057555628
1 BEPE 兑换 MAD
.د.م0.1364763304