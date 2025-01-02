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Bitbama 价格 (BAMA)

USD

Bitbama (BAMA) 实时价格图表

$0.00908029
$0.00908029$0.00908029
+8.40%(1D)

今天 Bitbama (BAMA) 的价格

今天 Bitbama (BAMA) 的实时价格为 0.00908029 USD。目前其市值为 $ 4.27M USD。BAMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitbama 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 365.50K USD
- Bitbama 当天价格变化为 +8.42%
- 其循环供应量为 470.75M USD

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Bitbama (BAMA) 价格表现 USD

今天内，Bitbama 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007052
在过去30天内，Bitbama 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0033758911
在过去60天内，Bitbama 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069622605
在过去90天内，Bitbama 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0007052+8.42%
30天$ +0.0033758911+37.18%
60天$ +0.0069622605+76.67%
90天$ 0--

Bitbama (BAMA) 价格分析

Bitbama 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00620997
$ 0.00620997$ 0.00620997

$ 0.00909622
$ 0.00909622$ 0.00909622

$ 0.050607
$ 0.050607$ 0.050607

+6.30%

+8.42%

+6.84%

Bitbama (BAMA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

$ 365.50K
$ 365.50K$ 365.50K

470.75M
470.75M 470.75M

什么是Bitbama (BAMA)

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Bitbama (BAMA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bitbama (BAMA) 的其他问题

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BAMA 兑换为当地货币

1 BAMA 兑换 AUD
A$0.014528464
1 BAMA 兑换 GBP
0.007264232
1 BAMA 兑换 EUR
0.0087170784
1 BAMA 兑换 USD
$0.00908029
1 BAMA 兑换 MYR
RM0.0406796992
1 BAMA 兑换 TRY
0.3207158428
1 BAMA 兑换 JPY
¥1.4240618807
1 BAMA 兑换 RUB
0.9987410971
1 BAMA 兑换 INR
0.7785440646
1 BAMA 兑换 IDR
Rp146.4562698187
1 BAMA 兑换 PHP
0.525748791
1 BAMA 兑换 EGP
￡E.0.4609155204
1 BAMA 兑换 BRL
R$0.0575690386
1 BAMA 兑换 CAD
C$0.0130756176
1 BAMA 兑换 BDT
1.085094655
1 BAMA 兑换 NGN
14.0561073142
1 BAMA 兑换 UAH
0.3819169974
1 BAMA 兑换 VES
Bs0.46309479
1 BAMA 兑换 PKR
Rs2.5293147795
1 BAMA 兑换 KZT
4.7665166297
1 BAMA 兑换 THB
฿0.3111815383
1 BAMA 兑换 TWD
NT$0.2984691323
1 BAMA 兑换 CHF
Fr0.008172261
1 BAMA 兑换 HKD
HK$0.0705538533
1 BAMA 兑换 MAD
.د.م0.091710929