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Bit Store 价格 (STORE)

USD

Bit Store (STORE) 实时价格图表

$0.0081462
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-2.40%(1D)

今天 Bit Store (STORE) 的价格

今天 Bit Store (STORE) 的实时价格为 0.0081462 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bit Store 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 64.16K USD
- Bit Store 当天价格变化为 -2.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bit Store (STORE) 价格表现 USD

今天内，Bit Store 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002018168264122
在过去30天内，Bit Store 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028884820
在过去60天内，Bit Store 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021664908
在过去90天内，Bit Store 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000632657009808991

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0002018168264122-2.41%
30天$ +0.0028884820+35.46%
60天$ -0.0021664908-26.59%
90天$ +0.000632657009808991+8.42%

Bit Store (STORE) 价格分析

Bit Store 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00783444
$ 0.00783444$ 0.00783444

$ 0.008808
$ 0.008808$ 0.008808

$ 0.172585
$ 0.172585$ 0.172585

-3.01%

-2.41%

+13.63%

Bit Store (STORE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 64.16K
$ 64.16K$ 64.16K

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什么是Bit Store (STORE)

Bit.Store is a digital asset purchasing platform targeted to average consumers and retail investors that ensures a secure and convenient transition between fiat and digital currency. The platform is initially available in Southeast Asia, and planning for growth worldwide.

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Bit Store (STORE) 资源

官网

大家还在问：关于 Bit Store (STORE) 的其他问题

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STORE 兑换为当地货币

1 STORE 兑换 AUD
A$0.01303392
1 STORE 兑换 GBP
0.006598422
1 STORE 兑换 EUR
0.007901814
1 STORE 兑换 USD
$0.0081462
1 STORE 兑换 MYR
RM0.0366579
1 STORE 兑换 TRY
0.288701328
1 STORE 兑换 JPY
¥1.269422346
1 STORE 兑换 RUB
0.835474272
1 STORE 兑换 INR
0.705297996
1 STORE 兑换 IDR
Rp133.544240928
1 STORE 兑换 PHP
0.476878548
1 STORE 兑换 EGP
￡E.0.410324094
1 STORE 兑换 BRL
R$0.048958662
1 STORE 兑换 CAD
C$0.011649066
1 STORE 兑换 BDT
0.985364352
1 STORE 兑换 NGN
12.66897024
1 STORE 兑换 UAH
0.342792096
1 STORE 兑换 VES
Bs0.4398948
1 STORE 兑换 PKR
Rs2.269694244
1 STORE 兑换 KZT
4.301030676
1 STORE 兑换 THB
฿0.281777058
1 STORE 兑换 TWD
NT$0.268091442
1 STORE 兑换 CHF
Fr0.007413042
1 STORE 兑换 HKD
HK$0.063377436
1 STORE 兑换 MAD
.د.م0.081950772