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BIP1 价格 (BIP1)

USD

BIP1 (BIP1) 实时价格图表

$0.0412932
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-1.40%(1D)

今天 BIP1 (BIP1) 的价格

今天 BIP1 (BIP1) 的实时价格为 0.0412932 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BIP1 兑换 USD 的价格为实时更新。
BIP1 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.11K USD
- BIP1 当天价格变化为 -1.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BIP1 (BIP1) 价格表现 USD

今天内，BIP1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00059641311992881
在过去30天内，BIP1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0129344342
在过去60天内，BIP1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0339690416
在过去90天内，BIP1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.19477244515525807

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00059641311992881-1.42%
30天$ -0.0129344342-31.32%
60天$ -0.0339690416-82.26%
90天$ -0.19477244515525807-82.50%

BIP1 (BIP1) 价格分析

BIP1 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04082382
$ 0.04082382$ 0.04082382

$ 0.04441965
$ 0.04441965$ 0.04441965

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

-1.15%

-1.42%

+5.13%

BIP1 (BIP1) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.11K
$ 6.11K$ 6.11K

0.00
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什么是BIP1 (BIP1)

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BIP1 兑换为当地货币

1 BIP1 兑换 AUD
A$0.06606912
1 BIP1 兑换 GBP
0.033447492
1 BIP1 兑换 EUR
0.040054404
1 BIP1 兑换 USD
$0.0412932
1 BIP1 兑换 MYR
RM0.1858194
1 BIP1 兑换 TRY
1.463431008
1 BIP1 兑换 JPY
¥6.434719356
1 BIP1 兑换 RUB
4.235030592
1 BIP1 兑换 INR
3.575165256
1 BIP1 兑换 IDR
Rp676.937596608
1 BIP1 兑换 PHP
2.417303928
1 BIP1 兑换 EGP
￡E.2.079938484
1 BIP1 兑换 BRL
R$0.248172132
1 BIP1 兑换 CAD
C$0.059049276
1 BIP1 兑换 BDT
4.994825472
1 BIP1 兑换 NGN
64.21918464
1 BIP1 兑换 UAH
1.737617856
1 BIP1 兑换 VES
Bs2.2298328
1 BIP1 兑换 PKR
Rs11.505111384
1 BIP1 兑换 KZT
21.801983736
1 BIP1 兑换 THB
฿1.428331788
1 BIP1 兑换 TWD
NT$1.358959212
1 BIP1 兑换 CHF
Fr0.037576812
1 BIP1 兑换 HKD
HK$0.321261096
1 BIP1 兑换 MAD
.د.م0.415409592