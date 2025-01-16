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BIOPOP 价格 (BOPB)

USD

BIOPOP (BOPB) 实时价格图表

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+0.40%(1D)

今天 BIOPOP (BOPB) 的价格

今天 BIOPOP (BOPB) 的实时价格为 0.785617 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOPB 兑换 USD 的价格为实时更新。
BIOPOP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 297.27K USD
- BIOPOP 当天价格变化为 +0.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BIOPOP (BOPB) 价格表现 USD

今天内，BIOPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00346462
在过去30天内，BIOPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1473419969
在过去60天内，BIOPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3368186762
在过去90天内，BIOPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.596367354062144

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00346462+0.44%
30天$ -0.1473419969-18.75%
60天$ -0.3368186762-42.87%
90天$ -1.596367354062144-67.01%

BIOPOP (BOPB) 价格分析

BIOPOP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.778147
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$ 0.787798
$ 0.787798$ 0.787798

$ 3.95
$ 3.95$ 3.95

+0.28%

+0.44%

-3.39%

BIOPOP (BOPB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 297.27K
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什么是BIOPOP (BOPB)

The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects.

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BIOPOP (BOPB) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BIOPOP (BOPB) 的其他问题

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BOPB 兑换为当地货币

1 BOPB 兑换 AUD
A$1.2569872
1 BOPB 兑换 GBP
0.63634977
1 BOPB 兑换 EUR
0.76204849
1 BOPB 兑换 USD
$0.785617
1 BOPB 兑换 MYR
RM3.5352765
1 BOPB 兑换 TRY
27.84226648
1 BOPB 兑换 JPY
¥122.42269711
1 BOPB 兑换 RUB
80.57287952
1 BOPB 兑换 INR
68.01871986
1 BOPB 兑换 IDR
Rp12,878.96515248
1 BOPB 兑换 PHP
45.99001918
1 BOPB 兑换 EGP
￡E.39.57152829
1 BOPB 兑换 BRL
R$4.72155817
1 BOPB 兑换 CAD
C$1.12343231
1 BOPB 兑换 BDT
95.02823232
1 BOPB 兑换 NGN
1,221.7915584
1 BOPB 兑换 UAH
33.05876336
1 BOPB 兑换 VES
Bs42.423318
1 BOPB 兑换 PKR
Rs218.88860854
1 BOPB 兑换 KZT
414.79006366
1 BOPB 兑换 THB
฿27.17449203
1 BOPB 兑换 TWD
NT$25.85465547
1 BOPB 兑换 CHF
Fr0.71491147
1 BOPB 兑换 HKD
HK$6.11210026
1 BOPB 兑换 MAD
.د.م7.90330702