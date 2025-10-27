BiomeAI（BIOMEAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.04923223 24H最低价 $ 0.061759 24H最高价 历史最高 $ 0.394381 最低价 $ 0.02349287 涨跌幅（1H） -1.02% 涨跌幅（1D） +3.19% 漲跌幅（7D） -12.55%

BiomeAI（BIOMEAI）当前实时价格为 $0.061118。过去 24 小时内，BIOMEAI 的交易价格在 $ 0.04923223 至 $ 0.061759 之间波动，市场活跃度显著。BIOMEAI 的历史最高价为 $ 0.394381，历史最低价为 $ 0.02349287。

从短期表现来看，BIOMEAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.02%，过去 24 小时内变动为 +3.19%，过去 7 天内累计变动为 -12.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BiomeAI（BIOMEAI）市场信息

市值 $ 360.78K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 611.18K 流通量 5.90M 总供应量 10,000,000.0

BiomeAI 的当前市值为 $ 360.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BIOMEAI 的流通量为 5.90M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 611.18K。