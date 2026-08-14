BioLLM 今日价格

BioLLM (BIOLLM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 21.10%。当前 BIOLLM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BIOLLM。

BioLLM 目前市值在 $ 166,987 排名第 #-，流通供应量为 999.95M BIOLLM。过去 24 小时内，BIOLLM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00242599，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BIOLLM 在过去一小时内波动了 -12.00%，过去7 天内波动了 -23.13%。过去一天，总交易量达到 $ 11.55K。

BioLLM（BIOLLM）市场信息

市值 $ 166.99K$ 166.99K $ 166.99K 成交量（24H） $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K 完全稀释市值 $ 166.99K$ 166.99K $ 166.99K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,948,278.088829 999,948,278.088829 999,948,278.088829

BioLLM 的当前市值为 $ 166.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.55K。BIOLLM 的流通量为 999.95M，总供应量是 999948278.088829，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.99K。