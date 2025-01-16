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Biochar 价格 (CHAR)

USD

Biochar (CHAR) 实时价格图表

$160.64
$160.64$160.64
+0.90%(1D)

今天 Biochar (CHAR) 的价格

今天 Biochar (CHAR) 的实时价格为 160.64 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CHAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Biochar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.60K USD
- Biochar 当天价格变化为 +0.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Biochar (CHAR) 价格表现 USD

今天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.57
在过去30天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -16.8989264000
在过去60天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.8270392320
在过去90天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.88338770874098

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.57+0.99%
30天$ -16.8989264000-10.51%
60天$ -4.8270392320-3.00%
90天$ -8.88338770874098-5.24%

Biochar (CHAR) 价格分析

Biochar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 158.82
$ 158.82$ 158.82

$ 162.61
$ 162.61$ 162.61

$ 221.95
$ 221.95$ 221.95

+0.04%

+0.99%

-0.50%

Biochar (CHAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.60K
$ 2.60K$ 2.60K

0.00
0.00 0.00

什么是Biochar (CHAR)

CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool

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Biochar (CHAR) 资源

白皮书
官网

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CHAR 兑换为当地货币

1 CHAR 兑换 AUD
A$257.024
1 CHAR 兑换 GBP
130.1184
1 CHAR 兑换 EUR
155.8208
1 CHAR 兑换 USD
$160.64
1 CHAR 兑换 MYR
RM722.88
1 CHAR 兑换 TRY
5,693.0816
1 CHAR 兑换 JPY
¥25,032.5312
1 CHAR 兑换 RUB
16,475.2384
1 CHAR 兑换 INR
13,908.2112
1 CHAR 兑换 IDR
Rp2,633,442.2016
1 CHAR 兑换 PHP
9,403.8656
1 CHAR 兑换 EGP
￡E.8,091.4368
1 CHAR 兑换 BRL
R$965.4464
1 CHAR 兑换 CAD
C$229.7152
1 CHAR 兑换 BDT
19,431.0144
1 CHAR 兑换 NGN
249,827.328
1 CHAR 兑换 UAH
6,759.7312
1 CHAR 兑换 VES
Bs8,674.56
1 CHAR 兑换 PKR
Rs44,757.5168
1 CHAR 兑换 KZT
84,814.7072
1 CHAR 兑换 THB
฿5,556.5376
1 CHAR 兑换 TWD
NT$5,286.6624
1 CHAR 兑换 CHF
Fr146.1824
1 CHAR 兑换 HKD
HK$1,249.7792
1 CHAR 兑换 MAD
.د.م1,616.0384