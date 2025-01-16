Biochar 价格 (CHAR)
今天 Biochar (CHAR) 的实时价格为 160.64 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CHAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Biochar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.60K USD
- Biochar 当天价格变化为 +0.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.57。
在过去30天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -16.8989264000。
在过去60天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.8270392320。
在过去90天内，Biochar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.88338770874098。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.57
|+0.99%
|30天
|$ -16.8989264000
|-10.51%
|60天
|$ -4.8270392320
|-3.00%
|90天
|$ -8.88338770874098
|-5.24%
Biochar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+0.99%
-0.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool
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|1 CHAR 兑换 AUD
A$257.024
|1 CHAR 兑换 GBP
￡130.1184
|1 CHAR 兑换 EUR
€155.8208
|1 CHAR 兑换 USD
$160.64
|1 CHAR 兑换 MYR
RM722.88
|1 CHAR 兑换 TRY
₺5,693.0816
|1 CHAR 兑换 JPY
¥25,032.5312
|1 CHAR 兑换 RUB
₽16,475.2384
|1 CHAR 兑换 INR
₹13,908.2112
|1 CHAR 兑换 IDR
Rp2,633,442.2016
|1 CHAR 兑换 PHP
₱9,403.8656
|1 CHAR 兑换 EGP
￡E.8,091.4368
|1 CHAR 兑换 BRL
R$965.4464
|1 CHAR 兑换 CAD
C$229.7152
|1 CHAR 兑换 BDT
৳19,431.0144
|1 CHAR 兑换 NGN
₦249,827.328
|1 CHAR 兑换 UAH
₴6,759.7312
|1 CHAR 兑换 VES
Bs8,674.56
|1 CHAR 兑换 PKR
Rs44,757.5168
|1 CHAR 兑换 KZT
₸84,814.7072
|1 CHAR 兑换 THB
฿5,556.5376
|1 CHAR 兑换 TWD
NT$5,286.6624
|1 CHAR 兑换 CHF
Fr146.1824
|1 CHAR 兑换 HKD
HK$1,249.7792
|1 CHAR 兑换 MAD
.د.م1,616.0384