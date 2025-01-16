Bio Passport 价格 (BIOT)

USD

Bio Passport (BIOT) 实时价格图表

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$0.00147288$0.00147288
+2.80%(1D)

今天 Bio Passport (BIOT) 的价格

今天 Bio Passport (BIOT) 的实时价格为 0.00147288 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BIOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bio Passport 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 291.50K USD
- Bio Passport 当天价格变化为 +2.82%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bio Passport (BIOT) 价格表现 USD

今天内，Bio Passport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Bio Passport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000070025
在过去60天内，Bio Passport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004150210
在过去90天内，Bio Passport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001065633586801293

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.82%
30天$ -0.0000070025-0.47%
60天$ +0.0004150210+28.18%
90天$ +0.0001065633586801293+7.80%

Bio Passport (BIOT) 价格分析

Bio Passport 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00142541
$ 0.00142541$ 0.00142541

$ 0.00149782
$ 0.00149782$ 0.00149782

$ 0.146833
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+0.17%

+2.82%

+2.15%

Bio Passport (BIOT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 291.50K
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什么是Bio Passport (BIOT)

Safely manage your health with Bio Passport, a telehealth platform that can remotely monitor personal health in the post-corona era, COVID-19, lung cancer and atopic test kits

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Bio Passport (BIOT) 资源

官网

大家还在问：关于 Bio Passport (BIOT) 的其他问题

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BIOT 兑换为当地货币

1 BIOT 兑换 AUD
A$0.002356608
1 BIOT 兑换 GBP
0.0011930328
1 BIOT 兑换 EUR
0.0014286936
1 BIOT 兑换 USD
$0.00147288
1 BIOT 兑换 MYR
RM0.00662796
1 BIOT 兑换 TRY
0.0521988672
1 BIOT 兑换 JPY
¥0.2295188904
1 BIOT 兑换 RUB
0.1510585728
1 BIOT 兑换 INR
0.1275219504
1 BIOT 兑换 IDR
Rp24.1455699072
1 BIOT 兑换 PHP
0.0862223952
1 BIOT 兑换 EGP
￡E.0.0741889656
1 BIOT 兑换 BRL
R$0.0088520088
1 BIOT 兑换 CAD
C$0.0021062184
1 BIOT 兑换 BDT
0.1781595648
1 BIOT 兑换 NGN
2.290622976
1 BIOT 兑换 UAH
0.0619787904
1 BIOT 兑换 VES
Bs0.07953552
1 BIOT 兑换 PKR
Rs0.4103738256
1 BIOT 兑换 KZT
0.7776511824
1 BIOT 兑换 THB
฿0.0509469192
1 BIOT 兑换 TWD
NT$0.0484724808
1 BIOT 兑换 CHF
Fr0.0013403208
1 BIOT 兑换 HKD
HK$0.0114590064
1 BIOT 兑换 MAD
.د.م0.0148171728