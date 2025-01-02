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BinStarter 价格 (BSR)

USD

BinStarter (BSR) 实时价格图表

$0.04887062
$0.04887062$0.04887062
+0.30%(1D)

今天 BinStarter (BSR) 的价格

今天 BinStarter (BSR) 的实时价格为 0.04887062 USD。目前其市值为 $ 1.84M USD。BSR 兑换 USD 的价格为实时更新。
BinStarter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.53K USD
- BinStarter 当天价格变化为 +0.36%
- 其循环供应量为 37.60M USD

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BinStarter (BSR) 价格表现 USD

今天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017403
在过去30天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0120503073
在过去60天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066027384
在过去90天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00565655618347264

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017403+0.36%
30天$ -0.0120503073-24.65%
60天$ -0.0066027384-13.51%
90天$ -0.00565655618347264-10.37%

BinStarter (BSR) 价格分析

BinStarter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04821151
$ 0.04821151$ 0.04821151

$ 0.04902824
$ 0.04902824$ 0.04902824

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

+0.30%

+0.36%

-1.00%

BinStarter (BSR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 39.53K
$ 39.53K$ 39.53K

37.60M
37.60M 37.60M

什么是BinStarter (BSR)

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

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BinStarter (BSR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BinStarter (BSR) 的其他问题

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BSR 兑换为当地货币

1 BSR 兑换 AUD
A$0.078192992
1 BSR 兑换 GBP
0.039096496
1 BSR 兑换 EUR
0.0469157952
1 BSR 兑换 USD
$0.04887062
1 BSR 兑换 MYR
RM0.2189403776
1 BSR 兑换 TRY
1.7261102984
1 BSR 兑换 JPY
¥7.6643793346
1 BSR 兑换 RUB
5.3752794938
1 BSR 兑换 INR
4.1901669588
1 BSR 兑换 IDR
Rp788.2356960986
1 BSR 兑换 PHP
2.829608898
1 BSR 兑换 EGP
￡E.2.4806726712
1 BSR 兑换 BRL
R$0.3098397308
1 BSR 兑换 CAD
C$0.0703736928
1 BSR 兑换 BDT
5.84003909
1 BSR 兑换 NGN
75.6507423476
1 BSR 兑换 UAH
2.0554982772
1 BSR 兑换 VES
Bs2.49240162
1 BSR 兑换 PKR
Rs13.612911201
1 BSR 兑换 KZT
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1 BSR 兑换 TWD
NT$1.6063772794
1 BSR 兑换 CHF
Fr0.043983558
1 BSR 兑换 HKD
HK$0.3797247174
1 BSR 兑换 MAD
.د.م0.493593262