BinStarter 价格 (BSR)
今天 BinStarter (BSR) 的实时价格为 0.04887062 USD。目前其市值为 $ 1.84M USD。BSR 兑换 USD 的价格为实时更新。
BinStarter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.53K USD
- BinStarter 当天价格变化为 +0.36%
- 其循环供应量为 37.60M USD
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今天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017403。
在过去30天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0120503073。
在过去60天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066027384。
在过去90天内，BinStarter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00565655618347264。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00017403
|+0.36%
|30天
|$ -0.0120503073
|-24.65%
|60天
|$ -0.0066027384
|-13.51%
|90天
|$ -0.00565655618347264
|-10.37%
BinStarter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.30%
+0.36%
-1.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.
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|1 BSR 兑换 AUD
A$0.078192992
|1 BSR 兑换 GBP
￡0.039096496
|1 BSR 兑换 EUR
€0.0469157952
|1 BSR 兑换 USD
$0.04887062
|1 BSR 兑换 MYR
RM0.2189403776
|1 BSR 兑换 TRY
₺1.7261102984
|1 BSR 兑换 JPY
¥7.6643793346
|1 BSR 兑换 RUB
₽5.3752794938
|1 BSR 兑换 INR
₹4.1901669588
|1 BSR 兑换 IDR
Rp788.2356960986
|1 BSR 兑换 PHP
₱2.829608898
|1 BSR 兑换 EGP
￡E.2.4806726712
|1 BSR 兑换 BRL
R$0.3098397308
|1 BSR 兑换 CAD
C$0.0703736928
|1 BSR 兑换 BDT
৳5.84003909
|1 BSR 兑换 NGN
₦75.6507423476
|1 BSR 兑换 UAH
₴2.0554982772
|1 BSR 兑换 VES
Bs2.49240162
|1 BSR 兑换 PKR
Rs13.612911201
|1 BSR 兑换 KZT
₸25.6536545566
|1 BSR 兑换 THB
฿1.6747961474
|1 BSR 兑换 TWD
NT$1.6063772794
|1 BSR 兑换 CHF
Fr0.043983558
|1 BSR 兑换 HKD
HK$0.3797247174
|1 BSR 兑换 MAD
.د.م0.493593262