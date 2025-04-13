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BinaryX 价格 (BNX)

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BinaryX (BNX) 实时价格图表

$2.07
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+0.40%(1D)

今天 BinaryX (BNX) 的价格

今天 BinaryX (BNX) 的实时价格为 2.07 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BinaryX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.86K USD
- BinaryX 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BinaryX (BNX) 价格表现 USD

今天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00889942
在过去30天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0493550880
在过去60天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.1041579500
在过去90天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.721097043717218

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00889942+0.43%
30天$ +3.0493550880+147.31%
60天$ +4.1041579500+198.27%
90天$ +1.721097043717218+493.29%

BinaryX (BNX) 价格分析

BinaryX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 6.58
$ 6.58$ 6.58

-0.08%

+0.43%

-8.79%

BinaryX (BNX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.86K
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什么是BinaryX (BNX)

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BinaryX (BNX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BinaryX (BNX) 的其他问题

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BNX 兑换为当地货币

1 BNX 兑换 VND
53,076.87
1 BNX 兑换 AUD
A$3.2913
1 BNX 兑换 GBP
1.5732
1 BNX 兑换 EUR
1.8216
1 BNX 兑换 USD
$2.07
1 BNX 兑换 MYR
RM9.1494
1 BNX 兑换 TRY
78.7842
1 BNX 兑换 JPY
¥297.0657
1 BNX 兑换 RUB
172.1826
1 BNX 兑换 INR
177.9372
1 BNX 兑换 IDR
Rp34,499.9862
1 BNX 兑换 KRW
2,940.3315
1 BNX 兑换 PHP
118.3626
1 BNX 兑换 EGP
￡E.106.1496
1 BNX 兑换 BRL
R$12.1302
1 BNX 兑换 CAD
C$2.8566
1 BNX 兑换 BDT
250.9875
1 BNX 兑换 NGN
3,290.9274
1 BNX 兑换 UAH
85.5117
1 BNX 兑换 VES
Bs146.97
1 BNX 兑换 PKR
Rs579.1653
1 BNX 兑换 KZT
1,067.5404
1 BNX 兑换 THB
฿69.2829
1 BNX 兑换 TWD
NT$67.0059
1 BNX 兑换 AED
د.إ7.5969
1 BNX 兑换 CHF
Fr1.6767
1 BNX 兑换 HKD
HK$16.0425
1 BNX 兑换 MAD
.د.م19.2096
1 BNX 兑换 MXN
$42.021