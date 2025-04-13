BinaryX 价格 (BNX)
今天 BinaryX (BNX) 的实时价格为 2.07 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BinaryX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.86K USD
- BinaryX 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00889942。
在过去30天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0493550880。
在过去60天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.1041579500。
在过去90天内，BinaryX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.721097043717218。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00889942
|+0.43%
|30天
|$ +3.0493550880
|+147.31%
|60天
|$ +4.1041579500
|+198.27%
|90天
|$ +1.721097043717218
|+493.29%
BinaryX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+0.43%
-8.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BNX 兑换 VND
₫53,076.87
|1 BNX 兑换 AUD
A$3.2913
|1 BNX 兑换 GBP
￡1.5732
|1 BNX 兑换 EUR
€1.8216
|1 BNX 兑换 USD
$2.07
|1 BNX 兑换 MYR
RM9.1494
|1 BNX 兑换 TRY
₺78.7842
|1 BNX 兑换 JPY
¥297.0657
|1 BNX 兑换 RUB
₽172.1826
|1 BNX 兑换 INR
₹177.9372
|1 BNX 兑换 IDR
Rp34,499.9862
|1 BNX 兑换 KRW
₩2,940.3315
|1 BNX 兑换 PHP
₱118.3626
|1 BNX 兑换 EGP
￡E.106.1496
|1 BNX 兑换 BRL
R$12.1302
|1 BNX 兑换 CAD
C$2.8566
|1 BNX 兑换 BDT
৳250.9875
|1 BNX 兑换 NGN
₦3,290.9274
|1 BNX 兑换 UAH
₴85.5117
|1 BNX 兑换 VES
Bs146.97
|1 BNX 兑换 PKR
Rs579.1653
|1 BNX 兑换 KZT
₸1,067.5404
|1 BNX 兑换 THB
฿69.2829
|1 BNX 兑换 TWD
NT$67.0059
|1 BNX 兑换 AED
د.إ7.5969
|1 BNX 兑换 CHF
Fr1.6767
|1 BNX 兑换 HKD
HK$16.0425
|1 BNX 兑换 MAD
.د.م19.2096
|1 BNX 兑换 MXN
$42.021