Binance Printer 价格 (PRINTR)
今天 Binance Printer (PRINTR) 的实时价格为 0.00045536 USD。目前其市值为 $ 455.37K USD。PRINTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Binance Printer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03M USD
- Binance Printer 当天价格变化为 -79.67%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Binance Printer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001784568280750758。
在过去30天内，Binance Printer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Binance Printer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Binance Printer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001784568280750758
|-79.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Binance Printer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+21.85%
-79.67%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 PRINTR 兑换 AUD
A$0.0007149152
|1 PRINTR 兑换 GBP
￡0.0003597344
|1 PRINTR 兑换 EUR
€0.000432592
|1 PRINTR 兑换 USD
$0.00045536
|1 PRINTR 兑换 MYR
RM0.0020172448
|1 PRINTR 兑换 TRY
₺0.0164931392
|1 PRINTR 兑换 JPY
¥0.0693604352
|1 PRINTR 兑换 RUB
₽0.0414650816
|1 PRINTR 兑换 INR
₹0.0394660512
|1 PRINTR 兑换 IDR
Rp7.3445151008
|1 PRINTR 兑换 PHP
₱0.02629704
|1 PRINTR 兑换 EGP
￡E.0.0230366624
|1 PRINTR 兑换 BRL
R$0.002595552
|1 PRINTR 兑换 CAD
C$0.0006420576
|1 PRINTR 兑换 BDT
৳0.0551805248
|1 PRINTR 兑换 NGN
₦0.688891376
|1 PRINTR 兑换 UAH
₴0.01889744
|1 PRINTR 兑换 VES
Bs0.02777696
|1 PRINTR 兑换 PKR
Rs0.12715928
|1 PRINTR 兑换 KZT
₸0.2257583808
|1 PRINTR 兑换 THB
฿0.0153501856
|1 PRINTR 兑换 TWD
NT$0.0148811648
|1 PRINTR 兑换 CHF
Fr0.0004052704
|1 PRINTR 兑换 HKD
HK$0.0035427008
|1 PRINTR 兑换 MAD
.د.م0.004530832