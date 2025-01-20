Binance Bitcoin 价格 (BTCB)
今天 Binance Bitcoin (BTCB) 的实时价格为 105,429 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BTCB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Binance Bitcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 104.62M USD
- Binance Bitcoin 当天价格变化为 +1.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,298.86。
在过去30天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8,901.9819582000。
在过去60天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13,542.7556802000。
在过去90天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +37,735.69390061006。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1,298.86
|+1.25%
|30天
|$ +8,901.9819582000
|+8.44%
|60天
|$ +13,542.7556802000
|+12.85%
|90天
|$ +37,735.69390061006
|+55.75%
Binance Bitcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.58%
+1.25%
+11.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pegged tokens such as BTCB, are 100% backed by the native coin in reserve, which is Bitcoin (BTC) in BTCB’s case.
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|1 BTCB 兑换 AUD
A$169,740.69
|1 BTCB 兑换 GBP
￡86,451.78
|1 BTCB 兑换 EUR
€102,266.13
|1 BTCB 兑换 USD
$105,429
|1 BTCB 兑换 MYR
RM474,430.5
|1 BTCB 兑换 TRY
₺3,735,349.47
|1 BTCB 兑换 JPY
¥16,475,389.83
|1 BTCB 兑换 RUB
₽10,802,255.34
|1 BTCB 兑换 INR
₹9,128,042.82
|1 BTCB 兑换 IDR
Rp1,728,343,985.76
|1 BTCB 兑换 PHP
₱6,172,867.95
|1 BTCB 兑换 EGP
￡E.5,294,644.38
|1 BTCB 兑换 BRL
R$643,116.9
|1 BTCB 兑换 CAD
C$151,817.76
|1 BTCB 兑换 BDT
৳12,809,623.5
|1 BTCB 兑换 NGN
₦164,219,373.27
|1 BTCB 兑换 UAH
₴4,439,615.19
|1 BTCB 兑换 VES
Bs5,693,166
|1 BTCB 兑换 PKR
Rs29,391,496.62
|1 BTCB 兑换 KZT
₸55,959,604.62
|1 BTCB 兑换 THB
฿3,641,517.66
|1 BTCB 兑换 TWD
NT$3,467,559.81
|1 BTCB 兑换 CHF
Fr95,940.39
|1 BTCB 兑换 HKD
HK$820,237.62
|1 BTCB 兑换 MAD
.د.م1,058,507.16