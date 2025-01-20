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Binance Bitcoin 价格 (BTCB)

USD

Binance Bitcoin (BTCB) 实时价格图表

$105,429
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+1.20%(1D)

今天 Binance Bitcoin (BTCB) 的价格

今天 Binance Bitcoin (BTCB) 的实时价格为 105,429 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BTCB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Binance Bitcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 104.62M USD
- Binance Bitcoin 当天价格变化为 +1.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Binance Bitcoin (BTCB) 价格表现 USD

今天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,298.86
在过去30天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8,901.9819582000
在过去60天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13,542.7556802000
在过去90天内，Binance Bitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +37,735.69390061006

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1,298.86+1.25%
30天$ +8,901.9819582000+8.44%
60天$ +13,542.7556802000+12.85%
90天$ +37,735.69390061006+55.75%

Binance Bitcoin (BTCB) 价格分析

Binance Bitcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 103,604
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$ 106,138
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$ 108,330
$ 108,330$ 108,330

+0.58%

+1.25%

+11.35%

Binance Bitcoin (BTCB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 104.62M
$ 104.62M$ 104.62M

0.00
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什么是Binance Bitcoin (BTCB)

Pegged tokens such as BTCB, are 100% backed by the native coin in reserve, which is Bitcoin (BTC) in BTCB’s case.

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大家还在问：关于 Binance Bitcoin (BTCB) 的其他问题

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BTCB 兑换为当地货币

1 BTCB 兑换 AUD
A$169,740.69
1 BTCB 兑换 GBP
86,451.78
1 BTCB 兑换 EUR
102,266.13
1 BTCB 兑换 USD
$105,429
1 BTCB 兑换 MYR
RM474,430.5
1 BTCB 兑换 TRY
3,735,349.47
1 BTCB 兑换 JPY
¥16,475,389.83
1 BTCB 兑换 RUB
10,802,255.34
1 BTCB 兑换 INR
9,128,042.82
1 BTCB 兑换 IDR
Rp1,728,343,985.76
1 BTCB 兑换 PHP
6,172,867.95
1 BTCB 兑换 EGP
￡E.5,294,644.38
1 BTCB 兑换 BRL
R$643,116.9
1 BTCB 兑换 CAD
C$151,817.76
1 BTCB 兑换 BDT
12,809,623.5
1 BTCB 兑换 NGN
164,219,373.27
1 BTCB 兑换 UAH
4,439,615.19
1 BTCB 兑换 VES
Bs5,693,166
1 BTCB 兑换 PKR
Rs29,391,496.62
1 BTCB 兑换 KZT
55,959,604.62
1 BTCB 兑换 THB
฿3,641,517.66
1 BTCB 兑换 TWD
NT$3,467,559.81
1 BTCB 兑换 CHF
Fr95,940.39
1 BTCB 兑换 HKD
HK$820,237.62
1 BTCB 兑换 MAD
.د.م1,058,507.16