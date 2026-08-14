BigWater 今日价格

BigWater (BIGW) 今日实时价格为 $ 0.00159868，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BIGW 兑 USD 的汇率为 $ 0.00159868 每 BIGW。

BigWater 目前市值在 $ 1,468,385 排名第 #-，流通供应量为 928.35M BIGW。过去 24 小时内，BIGW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00281767，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BIGW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 22.22。

BigWater（BIGW）市场信息

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 完全稀释市值 $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M 流通量 928.35M 928.35M 928.35M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BigWater 的当前市值为 $ 1.47M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.22。BIGW 的流通量为 928.35M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.99M。