BIG Indie Games 今日价格

BIG Indie Games (BIG) 今日实时价格为 $ 0.00332778，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BIG 兑 USD 的汇率为 $ 0.00332778 每 BIG。

BIG Indie Games 目前市值在 $ 35,701 排名第 #-，流通供应量为 11.70M BIG。过去 24 小时内，BIG 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00484664，而历史最低价为 $ 0.00330851。

短期表现方面，BIG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.46%。过去一天，总交易量达到 $ 93.51。

BIG Indie Games（BIG）市场信息

市值 $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K 成交量（24H） $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 完全稀释市值 $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K 流通量 11.70M 11.70M 11.70M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

BIG Indie Games 的当前市值为 $ 35.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 93.51。BIG 的流通量为 11.70M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 332.78K。