Big Brother Machi 今日价格

Big Brother Machi (MACHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.08%。当前 MACHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MACHI。

Big Brother Machi 目前市值在 $ 153,162 排名第 #-，流通供应量为 970.09M MACHI。过去 24 小时内，MACHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00258508，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MACHI 在过去一小时内波动了 +4.21%，过去7 天内波动了 +4.57%。过去一天，总交易量达到 $ 25.26K。

Big Brother Machi（MACHI）市场信息

市值 $ 153.16K$ 153.16K $ 153.16K 成交量（24H） $ 25.26K$ 25.26K $ 25.26K 完全稀释市值 $ 153.16K$ 153.16K $ 153.16K 流通量 970.09M 970.09M 970.09M 总供应量 970,092,821.635879 970,092,821.635879 970,092,821.635879

Big Brother Machi 的当前市值为 $ 153.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.26K。MACHI 的流通量为 970.09M，总供应量是 970092821.635879，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 153.16K。