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Big Bonus Coin 价格 (BBC)

USD

Big Bonus Coin (BBC) 实时价格图表

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今天 Big Bonus Coin (BBC) 的价格

今天 Big Bonus Coin (BBC) 的实时价格为 0.03931931 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BBC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Big Bonus Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.73K USD
- Big Bonus Coin 当天价格变化为 -0.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Big Bonus Coin (BBC) 价格表现 USD

今天内，Big Bonus Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00020056955699489
在过去30天内，Big Bonus Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054322221
在过去60天内，Big Bonus Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0218592322
在过去90天内，Big Bonus Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03149594441573558

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00020056955699489-0.50%
30天$ -0.0054322221-13.81%
60天$ -0.0218592322-55.59%
90天$ -0.03149594441573558-44.47%

Big Bonus Coin (BBC) 价格分析

Big Bonus Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03914034
$ 0.03914034$ 0.03914034

$ 0.04192415
$ 0.04192415$ 0.04192415

$ 0.814664
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+0.14%

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-11.42%

Big Bonus Coin (BBC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 9.73K
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什么是Big Bonus Coin (BBC)

BBC stands for Big Bonus Coin…. obviously. The High-yielding reward token of the 9inch DEX.

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Big Bonus Coin (BBC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Big Bonus Coin (BBC) 的其他问题

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BBC 兑换为当地货币

1 BBC 兑换 AUD
A$0.0621245098
1 BBC 兑换 GBP
0.031455448
1 BBC 兑换 EUR
0.0373533445
1 BBC 兑换 USD
$0.03931931
1 BBC 兑换 MYR
RM0.1718253847
1 BBC 兑换 TRY
1.4013402084
1 BBC 兑换 JPY
¥6.1349919393
1 BBC 兑换 RUB
3.8418897801
1 BBC 兑换 INR
3.3885381358
1 BBC 兑换 IDR
Rp634.1823305693
1 BBC 兑换 PHP
2.2903498075
1 BBC 兑换 EGP
￡E.1.9757953275
1 BBC 兑换 BRL
R$0.2323771221
1 BBC 兑换 CAD
C$0.0562266133
1 BBC 兑换 BDT
4.7965626269
1 BBC 兑换 NGN
61.2449368353
1 BBC 兑换 UAH
1.6482654752
1 BBC 兑换 VES
Bs2.20188136
1 BBC 兑换 PKR
Rs10.9492482557
1 BBC 兑换 KZT
20.3725140903
1 BBC 兑换 THB
฿1.3191628505
1 BBC 兑换 TWD
NT$1.2873142094
1 BBC 兑换 CHF
Fr0.035387379
1 BBC 兑换 HKD
HK$0.3059042318
1 BBC 兑换 MAD
.د.م0.3920135207