Big Ass Rewards Sendor 今日价格

Big Ass Rewards Sendor (BARS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 BARS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BARS。

Big Ass Rewards Sendor 目前市值在 $ 125,329 排名第 #-，流通供应量为 648.43M BARS。过去 24 小时内，BARS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BARS 在过去一小时内波动了 +1.80%，过去7 天内波动了 +4.36%。过去一天，总交易量达到 $ 2.79K。

Big Ass Rewards Sendor（BARS）市场信息

市值 $ 125.33K$ 125.33K $ 125.33K 成交量（24H） $ 2.79K$ 2.79K $ 2.79K 完全稀释市值 $ 131.31K$ 131.31K $ 131.31K 流通量 648.43M 648.43M 648.43M 总供应量 995,079,408.206036 995,079,408.206036 995,079,408.206036

Big Ass Rewards Sendor 的当前市值为 $ 125.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.79K。BARS 的流通量为 648.43M，总供应量是 995079408.206036，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 131.31K。