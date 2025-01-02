Bifrost Voucher MANTA 价格 (VMANTA)
今天 Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 的实时价格为 1.068 USD。目前其市值为 $ 5.72M USD。VMANTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bifrost Voucher MANTA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.07K USD
- Bifrost Voucher MANTA 当天价格变化为 +11.76%
- 其循环供应量为 5.36M USD
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今天内，Bifrost Voucher MANTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.112384。
在过去30天内，Bifrost Voucher MANTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2873589636。
在过去60天内，Bifrost Voucher MANTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5182663308。
在过去90天内，Bifrost Voucher MANTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2270462897068493。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.112384
|+11.76%
|30天
|$ -0.2873589636
|-26.90%
|60天
|$ +0.5182663308
|+48.53%
|90天
|$ +0.2270462897068493
|+27.00%
Bifrost Voucher MANTA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
+11.76%
-0.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.
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|1 VMANTA 兑换 AUD
A$1.7088
|1 VMANTA 兑换 GBP
￡0.8544
|1 VMANTA 兑换 EUR
€1.02528
|1 VMANTA 兑换 USD
$1.068
|1 VMANTA 兑换 MYR
RM4.78464
|1 VMANTA 兑换 TRY
₺37.72176
|1 VMANTA 兑换 JPY
¥167.49444
|1 VMANTA 兑换 RUB
₽117.46932
|1 VMANTA 兑换 INR
₹91.57032
|1 VMANTA 兑换 IDR
Rp17,225.80404
|1 VMANTA 兑换 PHP
₱61.8372
|1 VMANTA 兑换 EGP
￡E.54.21168
|1 VMANTA 兑换 BRL
R$6.77112
|1 VMANTA 兑换 CAD
C$1.53792
|1 VMANTA 兑换 BDT
৳127.626
|1 VMANTA 兑换 NGN
₦1,653.24264
|1 VMANTA 兑换 UAH
₴44.92008
|1 VMANTA 兑换 VES
Bs54.468
|1 VMANTA 兑换 PKR
Rs297.4914
|1 VMANTA 兑换 KZT
₸560.62524
|1 VMANTA 兑换 THB
฿36.60036
|1 VMANTA 兑换 TWD
NT$35.10516
|1 VMANTA 兑换 CHF
Fr0.9612
|1 VMANTA 兑换 HKD
HK$8.29836
|1 VMANTA 兑换 MAD
.د.م10.7868