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Bifrost Voucher ASTR 价格 (VASTR)

USD

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 实时价格图表

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-3.30%(1D)

今天 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的价格

今天 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的实时价格为 0.062568 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VASTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bifrost Voucher ASTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.35K USD
- Bifrost Voucher ASTR 当天价格变化为 -3.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 价格表现 USD

今天内，Bifrost Voucher ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022007010245451
在过去30天内，Bifrost Voucher ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087795417
在过去60天内，Bifrost Voucher ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0137328563
在过去90天内，Bifrost Voucher ASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027547493023105

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0022007010245451-3.39%
30天$ -0.0087795417-14.03%
60天$ -0.0137328563-21.94%
90天$ -0.0027547493023105-4.21%

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 价格分析

Bifrost Voucher ASTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.061968
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$ 0.065008
$ 0.065008$ 0.065008

$ 0.156427
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+0.31%

-3.39%

-14.80%

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.35K
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什么是Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.

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Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的其他问题

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VASTR 兑换为当地货币

1 VASTR 兑换 AUD
A$0.09948312
1 VASTR 兑换 GBP
0.05068008
1 VASTR 兑换 EUR
0.06006528
1 VASTR 兑换 USD
$0.062568
1 VASTR 兑换 MYR
RM0.27780192
1 VASTR 兑换 TRY
2.23117488
1 VASTR 兑换 JPY
¥9.79877448
1 VASTR 兑换 RUB
6.209874
1 VASTR 兑换 INR
5.40837792
1 VASTR 兑换 IDR
Rp1,025.70475392
1 VASTR 兑换 PHP
3.66836184
1 VASTR 兑换 EGP
￡E.3.14779608
1 VASTR 兑换 BRL
R$0.37165392
1 VASTR 兑换 CAD
C$0.08947224
1 VASTR 兑换 BDT
7.63079328
1 VASTR 兑换 NGN
97.45779384
1 VASTR 兑换 UAH
2.627856
1 VASTR 兑换 VES
Bs3.44124
1 VASTR 兑换 PKR
Rs17.44270704
1 VASTR 兑换 KZT
32.6041848
1 VASTR 兑换 THB
฿2.1241836
1 VASTR 兑换 TWD
NT$2.04972768
1 VASTR 兑换 CHF
Fr0.0563112
1 VASTR 兑换 HKD
HK$0.48740472
1 VASTR 兑换 MAD
.د.م0.62442864