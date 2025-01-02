BIDZ Coin 价格 (BIDZ)
今天 BIDZ Coin (BIDZ) 的实时价格为 0.00335981 USD。目前其市值为 $ 9.91M USD。BIDZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
BIDZ Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 307.16K USD
- BIDZ Coin 当天价格变化为 -7.13%
- 其循环供应量为 2.95B USD
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今天内，BIDZ Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002580859372396。
在过去30天内，BIDZ Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029073201。
在过去60天内，BIDZ Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038143002。
在过去90天内，BIDZ Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014460883247509335。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002580859372396
|-7.13%
|30天
|$ +0.0029073201
|+86.53%
|60天
|$ +0.0038143002
|+113.53%
|90天
|$ +0.0014460883247509335
|+75.56%
BIDZ Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.90%
-7.13%
-19.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
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|1 BIDZ 兑换 AUD
A$0.005375696
|1 BIDZ 兑换 GBP
￡0.002687848
|1 BIDZ 兑换 EUR
€0.0032254176
|1 BIDZ 兑换 USD
$0.00335981
|1 BIDZ 兑换 MYR
RM0.0150519488
|1 BIDZ 兑换 TRY
₺0.1186684892
|1 BIDZ 兑换 JPY
¥0.5269190023
|1 BIDZ 兑换 RUB
₽0.3695455019
|1 BIDZ 兑换 INR
₹0.2880701094
|1 BIDZ 兑换 IDR
Rp54.1904762843
|1 BIDZ 兑换 PHP
₱0.194532999
|1 BIDZ 兑换 EGP
￡E.0.1705439556
|1 BIDZ 兑换 BRL
R$0.0213011954
|1 BIDZ 兑换 CAD
C$0.0048381264
|1 BIDZ 兑换 BDT
৳0.401497295
|1 BIDZ 兑换 NGN
₦5.2009186838
|1 BIDZ 兑换 UAH
₴0.1413136086
|1 BIDZ 兑换 VES
Bs0.17135031
|1 BIDZ 兑换 PKR
Rs0.9358750755
|1 BIDZ 兑换 KZT
₸1.7636650633
|1 BIDZ 兑换 THB
฿0.1151406887
|1 BIDZ 兑换 TWD
NT$0.1104369547
|1 BIDZ 兑换 CHF
Fr0.003023829
|1 BIDZ 兑换 HKD
HK$0.0261057237
|1 BIDZ 兑换 MAD
.د.م0.033934081