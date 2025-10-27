bichi（BICHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +4.07% 漲跌幅（7D） +7.28% 漲跌幅（7D） +7.28%

bichi（BICHI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BICHI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BICHI 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BICHI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +4.07%，过去 7 天内累计变动为 +7.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

bichi（BICHI）市场信息

市值 $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K 流通量 984.72M 984.72M 984.72M 总供应量 984,720,463.773551 984,720,463.773551 984,720,463.773551

bichi 的当前市值为 $ 8.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BICHI 的流通量为 984.72M，总供应量是 984720463.773551，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.30K。