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BetBase 价格 (BET)

USD

BetBase (BET) 实时价格图表

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+0.10%(1D)

今天 BetBase (BET) 的价格

今天 BetBase (BET) 的实时价格为 0.02114833 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BET 兑换 USD 的价格为实时更新。
BetBase 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.37K USD
- BetBase 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BetBase (BET) 价格表现 USD

今天内，BetBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BetBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012877598
在过去60天内，BetBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028619083
在过去90天内，BetBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01206457054530146

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.14%
30天$ +0.0012877598+6.09%
60天$ -0.0028619083-13.53%
90天$ -0.01206457054530146-36.32%

BetBase (BET) 价格分析

BetBase 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02039292
$ 0.02039292$ 0.02039292

$ 0.02132069
$ 0.02132069$ 0.02132069

$ 0.250735
$ 0.250735$ 0.250735

-0.23%

+0.14%

-14.51%

BetBase (BET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.37K
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什么是BetBase (BET)

BetBase is a decentralized onchain sportsbook deployed on Base

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BetBase (BET) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BetBase (BET) 的其他问题

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BET 兑换为当地货币

1 BET 兑换 AUD
A$0.033837328
1 BET 兑换 GBP
0.0171301473
1 BET 兑换 EUR
0.0203023968
1 BET 兑换 USD
$0.02114833
1 BET 兑换 MYR
RM0.0949560017
1 BET 兑换 TRY
0.7526690647
1 BET 兑换 JPY
¥3.29913948
1 BET 兑换 RUB
2.1645315755
1 BET 兑换 INR
1.8303879615
1 BET 兑换 IDR
Rp346.6938789552
1 BET 兑换 PHP
1.2376002716
1 BET 兑换 EGP
￡E.1.0652413821
1 BET 兑换 BRL
R$0.1285818464
1 BET 兑换 CAD
C$0.0304535952
1 BET 兑换 BDT
2.5693106117
1 BET 兑换 NGN
32.889882816
1 BET 兑换 UAH
0.890344693
1 BET 兑换 VES
Bs1.14200982
1 BET 兑换 PKR
Rs5.8923477046
1 BET 兑换 KZT
11.219189065
1 BET 兑换 THB
฿0.7255992023
1 BET 兑换 TWD
NT$0.6932422574
1 BET 兑换 CHF
Fr0.0192449803
1 BET 兑换 HKD
HK$0.1645340074
1 BET 兑换 MAD
.د.م0.2123292332