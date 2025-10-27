Beta Finance（BETA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00940994 $ 0.00940994 $ 0.00940994 24H最低价 $ 0.009748 $ 0.009748 $ 0.009748 24H最高价 24H最低价 $ 0.00940994$ 0.00940994 $ 0.00940994 24H最高价 $ 0.009748$ 0.009748 $ 0.009748 历史最高 $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +2.34% 漲跌幅（7D） +20.77% 漲跌幅（7D） +20.77%

Beta Finance（BETA）当前实时价格为 $0.00964182。过去 24 小时内，BETA 的交易价格在 $ 0.00940994 至 $ 0.009748 之间波动，市场活跃度显著。BETA 的历史最高价为 $ 3.45，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BETA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +2.34%，过去 7 天内累计变动为 +20.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Beta Finance（BETA）市场信息

市值 $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Beta Finance 的当前市值为 $ 9.65M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BETA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.65M。