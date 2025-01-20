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Beta Chain Colosseum Phoenix 价格 (BCCP)

USD

Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 实时价格图表

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+3.20%(1D)

今天 Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 的价格

今天 Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 的实时价格为 0.02373165 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCCP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Beta Chain Colosseum Phoenix 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.67K USD
- Beta Chain Colosseum Phoenix 当天价格变化为 +3.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 价格表现 USD

今天内，Beta Chain Colosseum Phoenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00075087
在过去30天内，Beta Chain Colosseum Phoenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0026753045
在过去60天内，Beta Chain Colosseum Phoenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028102901
在过去90天内，Beta Chain Colosseum Phoenix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00075087+3.27%
30天$ +0.0026753045+11.27%
60天$ +0.0028102901+11.84%
90天$ 0--

Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 价格分析

Beta Chain Colosseum Phoenix 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02181168
$ 0.02181168$ 0.02181168

$ 0.02343239
$ 0.02343239$ 0.02343239

$ 0.02373165
$ 0.02373165$ 0.02373165

+5.89%

+3.27%

+16.04%

Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 2.67K
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什么是Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)

Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting various monsters with heroes

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Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) 的其他问题

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BCCP 兑换为当地货币

1 BCCP 兑换 AUD
A$0.03797064
1 BCCP 兑换 GBP
0.0192226365
1 BCCP 兑换 EUR
0.022782384
1 BCCP 兑换 USD
$0.02373165
1 BCCP 兑换 MYR
RM0.1065551085
1 BCCP 兑换 TRY
0.8446094235
1 BCCP 兑换 JPY
¥3.7021374
1 BCCP 兑换 RUB
2.4289343775
1 BCCP 兑换 INR
2.0539743075
1 BCCP 兑换 IDR
Rp389.043380376
1 BCCP 兑换 PHP
1.388776158
1 BCCP 兑换 EGP
￡E.1.1953632105
1 BCCP 兑换 BRL
R$0.144288432
1 BCCP 兑换 CAD
C$0.034173576
1 BCCP 兑换 BDT
2.8831581585
1 BCCP 兑换 NGN
36.90746208
1 BCCP 兑换 UAH
0.999102465
1 BCCP 兑换 VES
Bs1.2815091
1 BCCP 兑换 PKR
Rs6.612112323
1 BCCP 兑换 KZT
12.589640325
1 BCCP 兑换 THB
฿0.8142329115
1 BCCP 兑换 TWD
NT$0.777923487
1 BCCP 兑换 CHF
Fr0.0215958015
1 BCCP 兑换 HKD
HK$0.184632237
1 BCCP 兑换 MAD
.د.م0.238265766