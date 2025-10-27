Bestcoin（BEST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） -0.74% 漲跌幅（7D） +21.73%

Bestcoin（BEST）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BEST 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEST 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BEST 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 -0.74%，过去 7 天内累计变动为 +21.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bestcoin（BEST）市场信息

市值 $ 98.01K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 98.01K 流通量 67.25B 总供应量 67,247,829,373.10694

Bestcoin 的当前市值为 $ 98.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEST 的流通量为 67.25B，总供应量是 67247829373.10694，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.01K。