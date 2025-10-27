BESC MONEY（MONEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 19.74 24H最低价 $ 20.93 24H最高价 历史最高 $ 39.54 最低价 $ 19.74 涨跌幅（1H） -1.15% 涨跌幅（1D） -4.27% 漲跌幅（7D） -8.33%

BESC MONEY（MONEY）当前实时价格为 $19.81。过去 24 小时内，MONEY 的交易价格在 $ 19.74 至 $ 20.93 之间波动，市场活跃度显著。MONEY 的历史最高价为 $ 39.54，历史最低价为 $ 19.74。

从短期表现来看，MONEY 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.15%，过去 24 小时内变动为 -4.27%，过去 7 天内累计变动为 -8.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BESC MONEY（MONEY）市场信息

市值 $ 809.28K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 809.28K 流通量 40.92K 总供应量 40,920.65565467844

BESC MONEY 的当前市值为 $ 809.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONEY 的流通量为 40.92K，总供应量是 40920.65565467844，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 809.28K。