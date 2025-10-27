Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 500.37 $ 500.37 $ 500.37 24H最低价 $ 546.27 $ 546.27 $ 546.27 24H最高价 24H最低价 $ 500.37$ 500.37 $ 500.37 24H最高价 $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 历史最高 $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 最低价 $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 涨跌幅（1H） -5.30% 涨跌幅（1D） -0.04% 漲跌幅（7D） -0.25% 漲跌幅（7D） -0.25%

Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）当前实时价格为 $502.94。过去 24 小时内，BRK.BX 的交易价格在 $ 500.37 至 $ 546.27 之间波动，市场活跃度显著。BRK.BX 的历史最高价为 $ 546.27，历史最低价为 $ 481.21。

从短期表现来看，BRK.BX 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.30%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 -0.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）市场信息

市值 $ 641.17K$ 641.17K $ 641.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.17M$ 11.17M $ 11.17M 流通量 1.27K 1.27K 1.27K 总供应量 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Berkshire Hathaway xStock 的当前市值为 $ 641.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRK.BX 的流通量为 1.27K，总供应量是 22199.99952743，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.17M。