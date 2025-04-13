BeraXBT 价格 (BIXBT)
今天 BeraXBT (BIXBT) 的实时价格为 0.00206283 USD。目前其市值为 $ 2.08M USD。BIXBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BeraXBT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- BeraXBT 当天价格变化为 -30.79%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，BeraXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000917804182050706。
在过去30天内，BeraXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BeraXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BeraXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000917804182050706
|-30.79%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BeraXBT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.58%
-30.79%
-62.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.
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|1 BIXBT 兑换 VND
₫52.89302403
|1 BIXBT 兑换 AUD
A$0.0032798997
|1 BIXBT 兑换 GBP
￡0.0015677508
|1 BIXBT 兑换 EUR
€0.0018152904
|1 BIXBT 兑换 USD
$0.00206283
|1 BIXBT 兑换 MYR
RM0.0091177086
|1 BIXBT 兑换 TRY
₺0.0785113098
|1 BIXBT 兑换 JPY
¥0.2960367333
|1 BIXBT 兑换 RUB
₽0.1715861994
|1 BIXBT 兑换 INR
₹0.1773208668
|1 BIXBT 兑换 IDR
Rp34.3804862478
|1 BIXBT 兑换 KRW
₩2.9301468735
|1 BIXBT 兑换 PHP
₱0.1179526194
|1 BIXBT 兑换 EGP
￡E.0.1057819224
|1 BIXBT 兑换 BRL
R$0.0120881838
|1 BIXBT 兑换 CAD
C$0.0028467054
|1 BIXBT 兑换 BDT
৳0.2501181375
|1 BIXBT 兑换 NGN
₦3.2795283906
|1 BIXBT 兑换 UAH
₴0.0852155073
|1 BIXBT 兑换 VES
Bs0.14646093
|1 BIXBT 兑换 PKR
Rs0.5771592057
|1 BIXBT 兑换 KZT
₸1.0638426876
|1 BIXBT 兑换 THB
฿0.0690429201
|1 BIXBT 兑换 TWD
NT$0.0667738071
|1 BIXBT 兑换 AED
د.إ0.0075705861
|1 BIXBT 兑换 CHF
Fr0.0016708923
|1 BIXBT 兑换 HKD
HK$0.0159869325
|1 BIXBT 兑换 MAD
.د.م0.0191430624
|1 BIXBT 兑换 MXN
$0.041875449