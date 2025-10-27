Beny Bad Boy（BBB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H最低价 $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H最高价 24H最低价 $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 24H最高价 $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 历史最高 $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Beny Bad Boy（BBB）当前实时价格为 $0.00316186。过去 24 小时内，BBB 的交易价格在 $ 0.00316186 至 $ 0.00316186 之间波动，市场活跃度显著。BBB 的历史最高价为 $ 0.00514351，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BBB 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Beny Bad Boy（BBB）市场信息

市值 $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M 流通量 2.38B 2.38B 2.38B 总供应量 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Beny Bad Boy 的当前市值为 $ 7.53M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BBB 的流通量为 2.38B，总供应量是 2382904000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.53M。