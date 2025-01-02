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Bent Finance 价格 (BENT)

USD

Bent Finance (BENT) 实时价格图表

$0.02204191
$0.02204191$0.02204191
+0.50%(1D)

今天 Bent Finance (BENT) 的价格

今天 Bent Finance (BENT) 的实时价格为 0.02204191 USD。目前其市值为 $ 155.41K USD。BENT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bent Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 912.08 USD
- Bent Finance 当天价格变化为 +0.55%
- 其循环供应量为 7.05M USD

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Bent Finance (BENT) 价格表现 USD

今天内，Bent Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011953
在过去30天内，Bent Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074056232
在过去60天内，Bent Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0261932789
在过去90天内，Bent Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011953+0.55%
30天$ +0.0074056232+33.60%
60天$ +0.0261932789+118.83%
90天$ 0--

Bent Finance (BENT) 价格分析

Bent Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02190285
$ 0.02190285$ 0.02190285

$ 0.02206539
$ 0.02206539$ 0.02206539

$ 15.98
$ 15.98$ 15.98

--

+0.55%

-20.43%

Bent Finance (BENT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 155.41K
$ 155.41K$ 155.41K

$ 912.08
$ 912.08$ 912.08

7.05M
7.05M 7.05M

什么是Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

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Bent Finance (BENT) 资源

官网

大家还在问：关于 Bent Finance (BENT) 的其他问题

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BENT 兑换为当地货币

1 BENT 兑换 AUD
A$0.035267056
1 BENT 兑换 GBP
0.017633528
1 BENT 兑换 EUR
0.0211602336
1 BENT 兑换 USD
$0.02204191
1 BENT 兑换 MYR
RM0.0985273377
1 BENT 兑换 TRY
0.7782998421
1 BENT 兑换 JPY
¥3.4552898116
1 BENT 兑换 RUB
2.4581138032
1 BENT 兑换 INR
1.8898733634
1 BENT 兑换 IDR
Rp355.5146276473
1 BENT 兑换 PHP
1.2771082654
1 BENT 兑换 EGP
￡E.1.1188473516
1 BENT 兑换 BRL
R$0.1368802611
1 BENT 兑换 CAD
C$0.0317403504
1 BENT 兑换 BDT
2.634008245
1 BENT 兑换 NGN
34.0677556769
1 BENT 兑换 UAH
0.9281848301
1 BENT 兑换 VES
Bs1.12413741
1 BENT 兑换 PKR
Rs6.143080317
1 BENT 兑换 KZT
11.5704598163
1 BENT 兑换 THB
฿0.7553762557
1 BENT 兑换 TWD
NT$0.7247380008
1 BENT 兑换 CHF
Fr0.019837719
1 BENT 兑换 HKD
HK$0.1712656407
1 BENT 兑换 MAD
.د.م0.2228437101