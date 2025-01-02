今天 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) 的价格

今天 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) 的实时价格为 46.43 USD。目前其市值为 $ 368.26M USD。SAVAX 兑换 USD 的价格为实时更新。

BENQI Liquid Staked AVAX 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 3.22M USD

- BENQI Liquid Staked AVAX 当天价格变化为 +12.54%

- 其循环供应量为 7.94M USD

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