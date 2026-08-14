Bending Spoons xStock 今日价格

Bending Spoons xStock (BSPX) 今日实时价格为 $ 40.11，过去 24 小时内变化了 15.73%。当前 BSPX 兑 USD 的汇率为 $ 40.11 每 BSPX。

Bending Spoons xStock 目前市值在 $ 83,237,837 排名第 #-，流通供应量为 2.08M BSPX。过去 24 小时内，BSPX 的交易价格在 $ 39.4（低点）和 $ 50.69（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 58.64，而历史最低价为 $ 28.12。

短期表现方面，BSPX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.08%。过去一天，总交易量达到 $ 75.29K。

Bending Spoons xStock（BSPX）市场信息

市值 $ 83.24M$ 83.24M $ 83.24M 成交量（24H） $ 75.29K$ 75.29K $ 75.29K 完全稀释市值 $ 83.24M$ 83.24M $ 83.24M 流通量 2.08M 2.08M 2.08M 总供应量 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

Bending Spoons xStock 的当前市值为 $ 83.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.29K。BSPX 的流通量为 2.08M，总供应量是 2075073.634063998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.24M。