Ben the Dog 今日价格

Ben the Dog (BENDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.27%。当前 BENDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BENDOG。

Ben the Dog 目前市值在 $ 67,544 排名第 #-，流通供应量为 999.89M BENDOG。过去 24 小时内，BENDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.074638，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BENDOG 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +0.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Ben the Dog（BENDOG）市场信息

市值 $ 67.54K$ 67.54K $ 67.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.54K$ 67.54K $ 67.54K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,890,554.5924711 999,890,554.5924711 999,890,554.5924711

Ben the Dog 的当前市值为 $ 67.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BENDOG 的流通量为 999.89M，总供应量是 999890554.5924711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.54K。