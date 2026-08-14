Belong 今日价格

Belong (LONG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.11%。当前 LONG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LONG。

Belong 目前市值在 $ 32,647 排名第 #-，流通供应量为 70.97M LONG。过去 24 小时内，LONG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.116965，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LONG 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -10.58%。过去一天，总交易量达到 $ 2.69K。

Belong（LONG）市场信息

市值 $ 32.65K$ 32.65K $ 32.65K 成交量（24H） $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K 完全稀释市值 $ 345.02K$ 345.02K $ 345.02K 流通量 70.97M 70.97M 70.97M 总供应量 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Belong 的当前市值为 $ 32.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.69K。LONG 的流通量为 70.97M，总供应量是 750000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 345.02K。