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Bella Bumper Play 2 Earn 当前实时价格为 0,00155354 USD。PISTA 市值为 205 855 USD。追踪Malaysia的 PISTA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Bella Bumper Play 2 Earn 当前实时价格为 0,00155354 USD。PISTA 市值为 205 855 USD。追踪Malaysia的 PISTA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Bella Bumper Play 2 Earn 价格 (PISTA)

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1 PISTA 兑换为 USD 的实时价格：

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USD
Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 09:26:12 (UTC+8)

Bella Bumper Play 2 Earn 今日价格

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 今日实时价格为 $ 0,00155354，过去 24 小时内变化了 0,51%。当前 PISTA 兑 USD 的汇率为 $ 0,00155354 每 PISTA。

Bella Bumper Play 2 Earn 目前市值在 $ 205 855 排名第 #-，流通供应量为 0,00 PISTA。过去 24 小时内，PISTA 的交易价格在 $ 0,00153859（低点）和 $ 0,00156848（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00214697，而历史最低价为 $ 0,00102693

短期表现方面，PISTA 在过去一小时内波动了 -0,69%，过去7 天内波动了 +26,25%。过去一天，总交易量达到 $ 61,25

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）市场信息

$ 205,86K
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$ 61,25
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$ 776,81K
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0,00
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500 000 000,0
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Bella Bumper Play 2 Earn 的当前市值为 $ 205,86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61,25。PISTA 的流通量为 0,00，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 776,81K

Bella Bumper Play 2 Earn 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,00153859
$ 0,00153859$ 0,00153859
24H最低价
$ 0,00156848
$ 0,00156848$ 0,00156848
24H最高价

$ 0,00153859
$ 0,00153859$ 0,00153859

$ 0,00156848
$ 0,00156848$ 0,00156848

$ 0,00214697
$ 0,00214697$ 0,00214697

$ 0,00102693
$ 0,00102693$ 0,00102693

-0,69%

+0,51%

+26,25%

+26,25%

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）价格历史 USD

今天内，Bella Bumper Play 2 Earn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Bella Bumper Play 2 Earn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0,0002998102
在过去60天内，Bella Bumper Play 2 Earn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0001375151
在过去90天内，Bella Bumper Play 2 Earn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0000000592463062813

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0,51%
30天$ +0,0002998102+19,30%
60天$ -0,0001375151-8,85%
90天$ -0,0000000592463062813-0,00%

Bella Bumper Play 2 Earn 的价格预测

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PISTA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0,00%
Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Bella Bumper Play 2 Earn 的价格可能实现 0,00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 资源

官网

类别 :

Solana Ecosystem

关于 Bella Bumper Play 2 Earn

PISTA 的当前市场价格是多少？

其当前价值为 ¥0.0106094217698022384000，反映了过去 24 小时价格变动 0.50%。价格更新反映了实时汇总的市场数据。

Bella Bumper Play 2 Earn 在各大交易所的流动性如何？

PISTA 的流动性评分为 --/100，表明其在交易量较大的交易场所具有稳定的市场深度。

PISTA 的日交易量是多少？

过去 24 小时内，交易者交易了价值 ¥-- 的 PISTA。高交易量有助于缩小点差并使交易更加顺畅。

Bella Bumper Play 2 Earn 今日的价格区间是多少？

其交易价格在 ¥0.0105073253606601864000 和 ¥0.0107114498870318208000 之间波动，涵盖了当日的价格波动范围。

决定 PISTA 在全球市场可访问性和受欢迎程度的因素有哪些？

这些因素包括交易所上市情况、交易对可用性、流动性深度以及 PISTA 在 -- 生态系统中的整合程度。

人们还问：关于Bella Bumper Play 2 Earn的其他问题

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Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）重要行业更新

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