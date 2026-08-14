Bella Bumper Play 2 Earn 今日价格

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 今日实时价格为 $ 0,00155354，过去 24 小时内变化了 0,51%。当前 PISTA 兑 USD 的汇率为 $ 0,00155354 每 PISTA。

Bella Bumper Play 2 Earn 目前市值在 $ 205 855 排名第 #-，流通供应量为 0,00 PISTA。过去 24 小时内，PISTA 的交易价格在 $ 0,00153859（低点）和 $ 0,00156848（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00214697，而历史最低价为 $ 0,00102693。

短期表现方面，PISTA 在过去一小时内波动了 -0,69%，过去7 天内波动了 +26,25%。过去一天，总交易量达到 $ 61,25。

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）市场信息

市值 $ 205,86K$ 205,86K $ 205,86K 成交量（24H） $ 61,25$ 61,25 $ 61,25 完全稀释市值 $ 776,81K$ 776,81K $ 776,81K 流通量 0,00 0,00 0,00 总供应量 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Bella Bumper Play 2 Earn 的当前市值为 $ 205,86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61,25。PISTA 的流通量为 0,00，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 776,81K。