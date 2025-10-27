Bella Bumper（BUMPER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +5.52% 漲跌幅（7D） +6.04% 漲跌幅（7D） +6.04%

Bella Bumper（BUMPER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BUMPER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BUMPER 的历史最高价为 $ 0.00667841，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BUMPER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +5.52%，过去 7 天内累计变动为 +6.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bella Bumper（BUMPER）市场信息

市值 $ 327.24K$ 327.24K $ 327.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 327.24K$ 327.24K $ 327.24K 流通量 499.69M 499.69M 499.69M 总供应量 499,685,180.869319 499,685,180.869319 499,685,180.869319

Bella Bumper 的当前市值为 $ 327.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUMPER 的流通量为 499.69M，总供应量是 499685180.869319，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 327.24K。