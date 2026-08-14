Belgium Fan Token 今日价格

Belgium Fan Token (BELG) 今日实时价格为 $ 0.136654，过去 24 小时内变化了 1.82%。当前 BELG 兑 USD 的汇率为 $ 0.136654 每 BELG。

Belgium Fan Token 目前市值在 $ 660,036 排名第 #-，流通供应量为 4.83M BELG。过去 24 小时内，BELG 的交易价格在 $ 0.134311（低点）和 $ 0.142902（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.689486，而历史最低价为 $ 0.132738。

短期表现方面，BELG 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -7.48%。过去一天，总交易量达到 $ 118.72K。

Belgium Fan Token（BELG）市场信息

市值 $ 660.04K$ 660.04K $ 660.04K 成交量（24H） $ 118.72K$ 118.72K $ 118.72K 完全稀释市值 $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M 流通量 4.83M 4.83M 4.83M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Belgium Fan Token 的当前市值为 $ 660.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 118.72K。BELG 的流通量为 4.83M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.61M。