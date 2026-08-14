Belgian Malinois 今日价格

Belgian Malinois (BELG) 今日实时价格为 $ 0.072381，过去 24 小时内变化了 3.05%。当前 BELG 兑 USD 的汇率为 $ 0.072381 每 BELG。

Belgian Malinois 目前市值在 $ 66,312 排名第 #-，流通供应量为 918.49K BELG。过去 24 小时内，BELG 的交易价格在 $ 0.069672（低点）和 $ 0.074818（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.62，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BELG 在过去一小时内波动了 +0.86%，过去7 天内波动了 +10.00%。过去一天，总交易量达到 $ 553.72。

Belgian Malinois（BELG）市场信息

市值 $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K 成交量（24H） $ 553.72$ 553.72 $ 553.72 完全稀释市值 $ 67.33K$ 67.33K $ 67.33K 流通量 918.49K 918.49K 918.49K 总供应量 916,159.8702116664 916,159.8702116664 916,159.8702116664

Belgian Malinois 的当前市值为 $ 66.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 553.72。BELG 的流通量为 918.49K，总供应量是 916159.8702116664，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.33K。