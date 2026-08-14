BeFi Labs 今日价格

BeFi Labs (BEFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 BEFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BEFI。

BeFi Labs 目前市值在 $ 46,394 排名第 #-，流通供应量为 0.00 BEFI。过去 24 小时内，BEFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.517735，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEFI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -3.18%。过去一天，总交易量达到 $ 2.82。

BeFi Labs（BEFI）市场信息

市值 $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K 成交量（24H） $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 完全稀释市值 $ 65.47K$ 65.47K $ 65.47K 流通量 0.00 0.00 0.00 总供应量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

BeFi Labs 的当前市值为 $ 46.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.82。BEFI 的流通量为 0.00，总供应量是 210000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 65.47K。