BeethovenX sFTMX 图标

BeethovenX sFTMX 价格 (SFTMX)

USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 实时价格图表

$0.977759
$0.977759$0.977759
+24.00%(1D)

今天 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的价格

今天 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的实时价格为 0.977759 USD。目前其市值为 $ 19.38M USD。SFTMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BeethovenX sFTMX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.08K USD
- BeethovenX sFTMX 当天价格变化为 +24.05%
- 其循环供应量为 19.82M USD

在获取 MEXC 上从 SFTMX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SFTMX 价格信息的首选平台。

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 价格表现 USD

今天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.189565
在过去30天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3177644395
在过去60天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3942046604
在过去90天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2743226549072562

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.189565+24.05%
30天$ -0.3177644395-32.49%
60天$ +0.3942046604+40.32%
90天$ +0.2743226549072562+39.00%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 价格分析

BeethovenX sFTMX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.781885
$ 0.781885$ 0.781885

$ 0.977759
$ 0.977759$ 0.977759

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

+2.44%

+24.05%

-8.24%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 19.38M
$ 19.38M$ 19.38M

$ 39.08K
$ 39.08K$ 39.08K

19.82M
19.82M 19.82M

什么是BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 资源

官网

大家还在问：关于 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SFTMX 兑换为当地货币

1 SFTMX 兑换 AUD
A$1.5644144
1 SFTMX 兑换 GBP
0.7822072
1 SFTMX 兑换 EUR
0.93864864
1 SFTMX 兑换 USD
$0.977759
1 SFTMX 兑换 MYR
RM4.38036032
1 SFTMX 兑换 TRY
34.53444788
1 SFTMX 兑换 JPY
¥153.34194397
1 SFTMX 兑换 RUB
107.54371241
1 SFTMX 兑换 INR
83.83305666
1 SFTMX 兑换 IDR
Rp15,770.30424377
1 SFTMX 兑换 PHP
56.6122461
1 SFTMX 兑换 EGP
￡E.49.63104684
1 SFTMX 兑换 BRL
R$6.19899206
1 SFTMX 兑换 CAD
C$1.40797296
1 SFTMX 兑换 BDT
116.8422005
1 SFTMX 兑换 NGN
1,513.55137682
1 SFTMX 兑换 UAH
41.12454354
1 SFTMX 兑换 VES
Bs49.865709
1 SFTMX 兑换 PKR
Rs272.35476945
1 SFTMX 兑换 KZT
513.25503187
1 SFTMX 兑换 THB
฿33.50780093
1 SFTMX 兑换 TWD
NT$32.13893833
1 SFTMX 兑换 CHF
Fr0.8799831
1 SFTMX 兑换 HKD
HK$7.59718743
1 SFTMX 兑换 MAD
.د.م9.8753659