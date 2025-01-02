BeethovenX sFTMX 价格 (SFTMX)
今天 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的实时价格为 0.977759 USD。目前其市值为 $ 19.38M USD。SFTMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BeethovenX sFTMX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.08K USD
- BeethovenX sFTMX 当天价格变化为 +24.05%
- 其循环供应量为 19.82M USD
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今天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.189565。
在过去30天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3177644395。
在过去60天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3942046604。
在过去90天内，BeethovenX sFTMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2743226549072562。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.189565
|+24.05%
|30天
|$ -0.3177644395
|-32.49%
|60天
|$ +0.3942046604
|+40.32%
|90天
|$ +0.2743226549072562
|+39.00%
BeethovenX sFTMX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.44%
+24.05%
-8.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.
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|1 SFTMX 兑换 AUD
A$1.5644144
|1 SFTMX 兑换 GBP
￡0.7822072
|1 SFTMX 兑换 EUR
€0.93864864
|1 SFTMX 兑换 USD
$0.977759
|1 SFTMX 兑换 MYR
RM4.38036032
|1 SFTMX 兑换 TRY
₺34.53444788
|1 SFTMX 兑换 JPY
¥153.34194397
|1 SFTMX 兑换 RUB
₽107.54371241
|1 SFTMX 兑换 INR
₹83.83305666
|1 SFTMX 兑换 IDR
Rp15,770.30424377
|1 SFTMX 兑换 PHP
₱56.6122461
|1 SFTMX 兑换 EGP
￡E.49.63104684
|1 SFTMX 兑换 BRL
R$6.19899206
|1 SFTMX 兑换 CAD
C$1.40797296
|1 SFTMX 兑换 BDT
৳116.8422005
|1 SFTMX 兑换 NGN
₦1,513.55137682
|1 SFTMX 兑换 UAH
₴41.12454354
|1 SFTMX 兑换 VES
Bs49.865709
|1 SFTMX 兑换 PKR
Rs272.35476945
|1 SFTMX 兑换 KZT
₸513.25503187
|1 SFTMX 兑换 THB
฿33.50780093
|1 SFTMX 兑换 TWD
NT$32.13893833
|1 SFTMX 兑换 CHF
Fr0.8799831
|1 SFTMX 兑换 HKD
HK$7.59718743
|1 SFTMX 兑换 MAD
.د.م9.8753659