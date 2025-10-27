Beercoin 2（BEER2）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.67% 涨跌幅（1D） +5.90% 漲跌幅（7D） +10.96% 漲跌幅（7D） +10.96%

Beercoin 2（BEER2）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BEER2 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEER2 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BEER2 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.67%，过去 24 小时内变动为 +5.90%，过去 7 天内累计变动为 +10.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Beercoin 2（BEER2）市场信息

市值 $ 125.92K$ 125.92K $ 125.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 168.12K$ 168.12K $ 168.12K 流通量 395.56B 395.56B 395.56B 总供应量 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256

Beercoin 2 的当前市值为 $ 125.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEER2 的流通量为 395.56B，总供应量是 528115431670.6256，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 168.12K。